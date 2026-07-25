Vini Jr entra na mira do Arsenal, diz jornal
Vini Jr tem futuro incerto no futebol espanhol
O mercado da bola europeu foi surpreendido com uma possível reviravolta na carreira de Vini Jr. Segundo o portal The Athletic, o Arsenal iniciou uma avaliação para a contratação do atacante brasileiro junto ao Real Madrid. A diretoria do clube inglês debate internamente uma estratégia para atrair o camisa 7, cujo futuro na Espanha tornou-se incerto.
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Embora a formalização de uma oferta oficial por parte do atual campeão da Premier League ainda não seja garantida, os Gunners monitoram de perto o impasse nas negociações entre o ponta-esquerda e a equipe madrilenha.
Com vínculo válido até junho de 2027 e sem acordo para extensão, o jogador vive o período mais delicado de sua trajetória contratual no Santiago Bernabéu. Caso as conversas não avancem, o atleta poderá deixar o clube sem custos ao término da próxima temporada — cenário que pode forçar o Real Madrid a negociá-lo antecipadamente para evitar prejuízos financeiros.
Desempenho de Vini Jr
Apesar do momento turbulento nos bastidores, o desempenho individual do atacante manteve-se elevado. Na temporada 2025/26, o brasileiro balançou as redes 22 vezes somando todas as competições.
Pela Seleção Brasileira, o destaque repetiu-se na Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 disputou as cinco partidas da equipe no torneio, marcou quatro gols e liderou a campanha até as oitavas de final, quando o Brasil acabou eliminado pela Noruega.
Real monitora outro atacante
Em meio ao interesse do Arsenal por Vinícius Júnior, o Real Madrid também trabalha para reforçar o setor ofensivo com um atacante de velocidade. Um dos alvos é Yan Diomandé, destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo. Segundo o jornal Marca, o clube espanhol já iniciou contatos com o RB Leipzig para abrir negociações pela contratação do jovem.
Ainda de acordo com a publicação, o Real Madrid está disposto a desembolsar até 90 milhões de euros (R$ 522 milhões) pelo atacante de 19 anos.
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