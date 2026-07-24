Entenda como Diomande e Rodri podem jogar no Real Madrid Entenda como os dois possíveis reforços podem encaixar no clube espanhol

O Real Madrid segue em busca de reforços no mercado de transferências, e dois nomes que podem pintar no clube são o volante Rodri, do Manchester City, e o atacante marfinense Yan Diomande, do RB Leipzig. De acordo com informações do jornal inglês The Athletic, o clube espanhol demonstra confiança em concretizar os negócios após o desempenho de ambos na última Copa do Mundo. A estratégia do clube merengue, sob a gestão de Florentino Pérez, teria o objetivo de equilibrar o meio-campo com experiência de Rodri e ter mais velocidade no setor ofensivo com Yan Diomande.

➡️ Real Madrid mira destaque da Copa que pode disputar posição com Rodrygo

Rodri assumiria o papel de 'cérebro' no Real Madrid

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

A possível chegada de Rodri ao Santiago Bernabéu seria uma solução para a organização do jogo no setor central, já que após a saída de Kroos, que se aposentou, e Luka Modric, que decidiu atuar no Milan nos últimos anos da carreira, o clube não conta com um grande distribuidor e controlador de posse na posição.

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O estilo de jogo do espanhol é pautado pelo controle do ritmo da partida, e poderia se o "cérebro" do time, por onde passam todas as construções ofensivas. Essa é a função que Rodri exerce no Manchester City. A grande capacidade técnica permite que o jogador distribua passes com precisão mesmo sob pressão, além de identificar e explorar espaços vazios no campo adversário.

Defensivamente, o volante é tão bom quanto com a bola no pé. Muito eficiente na recuperação de bolas e em duelos aéreos, Rodri foi essencial para que a Espanha sofresse apenas um gol em toda a Copa do Mundo. No esquema de Mourinho, ele atuaria como primeiro volante, protegendo a linha defensiva e servindo como o pilar de transição entre a defesa e o ataque.

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No mesmo setor, o Real Madrid já conta com Tchouameni, que não tem como destaque a boa saída de bola e sim a imposição física e a marcação, e Camavinga, que não vem em boa fase e pode até mesmo deixar o clube. Além dos dois franceses, ainda há a presença de Thiago Pitarch, jovem que atua como segundo volante que ganhou muito espaço na última temporada, e Valverde. Embora sejam bons distribuidores, os dois atuam mais à frente da linha de defesa, e não possuem como característica predominante a capacidade de marcação.

Yan Diomande pode oferecer versatilidade e velocidade ao Real Madrid

Yan Diomande, alvo do Real Madrid, atuando pela Copa do Mundo. (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

Para o ataque, Yan Diomande seria uma peça de explosão e habilidade técnica pelos lados. O jovem de 19 anos tem como características marcantes velocidade e capacidade de drible. É possível dizer que o atacante possui semelhanças táticas com o espanhol Nico Williams. Embora seja destro, o marfinense conta com a versatilidade para atuar tanto na ponta direita quanto na esquerda, oferecendo poder de finalização e consistência na criação de jogadas.

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O jogador, que se destacou na Copa do Mundo, atuaria principalmente pelo lado direito do ataque, setor que é atualmente a posição mais aberta do Real Madrid após a lesão de Rodrygo. Brahim Díaz chegou a ganhar mais espaço, mas pode deixar o clube. Valverde também costuma atuar no setor, mas com menos frequência. Arda Guler é outra opção, embora atue mais pelo meio. Mbappé já atuou pelo lado direito quando o Real Madrid atuou com um centroavante fixo e Vini jr pela esquerda.

A tendência é de que, caso Diomande realmente chegue ao Real Madrid, dispute posição com Rodrygo e possa até mesmo substituir Vini Jr pelo lado esquerdo. Bernardo Silva, novo reforço do clube espanhol, também atua pelo lado direito do ataque, mas não é certo se terá mais chances como ponta ou como meia sob o comando de Mourinho.

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A capacidade de recuperação de Diomande também pode ser útil O técnico Ole Werner chegou a dizer que o jogador "joga para a equipe e é muito eficiente na contrapressão".

Entenda as negociações de Diomande e Rodri no Real Madrid

As negociações de Diomande e Rodri com o Real Madrid ainda seguem em estágio inicial. O jornal The Athletic divulgou nesta sexta-feira (24) que o clube espanhol deseja buscar o atacante marfinense, enquanto o interesse por Rodri partiu de uma reviravolta, já que Florentino Pérez não gostava da ideia de investir no volante do Manchester City.

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O interesse do Real Madrid em Rodri ganhou força devido ao fato de o jogador estar em seu último ano de contrato com o Manchester City. Embora o clube inglês deseje a renovação, o volante ainda não deu uma resposta definitiva e estaria interessado em retornar à Espanha por questões familiares e pelo sonho de atuar pelo clube merengue. O título e o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo foram importantes para que o Real Madrid decidisse brigar pelo atleta, que passará por uma cirurgia nas costas antes de definir seu futuro.

Já o cenário para a contratação de Yan Diomande é mais complexo, já que há concorrência direta com o Paris Saint-Germain (PSG), que despertou até mesmo o interesse do atacante. O RB Leipzig dificulta as negociações, estipulando o valor de mercado do jovem em aproximadamente 100 milhões de euros e manifestando o desejo de mantê-lo por mais uma temporada.

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