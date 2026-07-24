Moreira chega à pré-temporada do Al-Nasr e se aproxima de assinatura
Moreira está encaminhado com o Al-Nasr
O lateral-direito Moreira deu mais um passo para definir seu futuro. O jogador desembarcou na Áustria nesta quinta-feira para se apresentar ao Al-Nasr, que realiza parte da pré-temporada no país. A expectativa é que o jogador revelado na base do São Paulo assine contrato nos próximos dias, oficializando a transferência para o clube saudita.
Nesta semana, o Tricolor liberou Moreira para buscar outra equipe. No momento, o jogador não faria parte dos planos imediatos de Dorival Júnior e sua comissão técnica, principalmente com a chegada de reforços como Aurélio Buta. O jogador estava na mira do mercado árabe há algum tempo.
O acordo pela saída de João Moreira não prevê um desembolso imediato ao São Paulo. Como parte da negociação, o clube preservou um percentual dos direitos econômicos do lateral.
Entenda os passos de Moreira
A reportagem apurou que Moreira também estava avaliando o interesse do futebol europeu, ainda sem uma proposta em definitivo. Um clube menor da primeira divisão de uma das principais ligas europeias chegou a contatar seu estafe. Vale destacar que o atleta tem passaporte europeu, o que também facilitaria. O São Paulo tomou a opção de liberá-lo, após interpretar que poderia ser um ativo valioso no elenco.
Moreira retornou ao Brasil neste ano
Moreira, que estava emprestado ao Porto, rescindiu o contrato com o clube português e voltou a treinar normalmente no SuperCT em março. Ainda sob comando de Crespo, chegou até mesmo a ser testado em uma função mais centralizada.
A negociação tem como intuito secar mais a folha salarial do São Paulo, que enfrenta um momento financeiro delicado, além de dar mais minutagem para jogadores como Moreira. Além dele, Hugo, Maik e Paulinho também foram liberados para irem atrás de outras equipes.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadoresHá 31 minutos
São Paulo
Buta revela indicação de Mario Götze em apresentação no São PauloHá 1 hora
São Paulo
Reestreia de Arboleda: veja como foram os números do zagueiro do São PauloHá 3 horas
São Paulo
Histórico de lesões acompanha Tolói e põe futuro no São Paulo em dúvidaHá 8 horas
São Paulo
Diretor do São Paulo é acusado de falsidade ideológicaHá 22 horas
São Paulo
São Paulo atualiza quadro médico de Rafael ToloiHá 1 dia
Mais LANCE!