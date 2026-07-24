Moreira chega à pré-temporada do Al-Nasr e se aproxima de assinatura Moreira está encaminhado com o Al-Nasr

O lateral-direito Moreira deu mais um passo para definir seu futuro. O jogador desembarcou na Áustria nesta quinta-feira para se apresentar ao Al-Nasr, que realiza parte da pré-temporada no país. A expectativa é que o jogador revelado na base do São Paulo assine contrato nos próximos dias, oficializando a transferência para o clube saudita.

Nesta semana, o Tricolor liberou Moreira para buscar outra equipe. No momento, o jogador não faria parte dos planos imediatos de Dorival Júnior e sua comissão técnica, principalmente com a chegada de reforços como Aurélio Buta. O jogador estava na mira do mercado árabe há algum tempo.

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O acordo pela saída de João Moreira não prevê um desembolso imediato ao São Paulo. Como parte da negociação, o clube preservou um percentual dos direitos econômicos do lateral.

Moreira pelo São Paulo (Foto: Acervo Pessoal)

Entenda os passos de Moreira

A reportagem apurou que Moreira também estava avaliando o interesse do futebol europeu, ainda sem uma proposta em definitivo. Um clube menor da primeira divisão de uma das principais ligas europeias chegou a contatar seu estafe. Vale destacar que o atleta tem passaporte europeu, o que também facilitaria. O São Paulo tomou a opção de liberá-lo, após interpretar que poderia ser um ativo valioso no elenco.

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Moreira retornou ao Brasil neste ano

Moreira, que estava emprestado ao Porto, rescindiu o contrato com o clube português e voltou a treinar normalmente no SuperCT em março. Ainda sob comando de Crespo, chegou até mesmo a ser testado em uma função mais centralizada.

A negociação tem como intuito secar mais a folha salarial do São Paulo, que enfrenta um momento financeiro delicado, além de dar mais minutagem para jogadores como Moreira. Além dele, Hugo, Maik e Paulinho também foram liberados para irem atrás de outras equipes.