Arthur se destaca e mira nova temporada no Bayer Leverkusen Lateral brasileiro inicia pré-temporada em alta e projeta evolução no Bayer Leverkusen

O lateral-direito Arthur começou em alta a preparação para a temporada 2026/27 do Bayer Leverkusen. Titular no primeiro amistoso da equipe sob o comando de Carles Martínez Novell, o brasileiro deu duas assistências na goleada por 7 a 0 sobre o Sportfreunde Baumberg e destacou a expectativa de evoluir ainda mais em sua quarta temporada pelo clube alemão.

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Após o período de férias, o jogador se reapresentou ao Bayer Leverkusen na segunda quinzena de julho, participou dos exames médicos e iniciou os treinamentos na BayArena. A principal novidade da reapresentação foi a chegada de Carles Martínez Novell, que assumiu o comando da equipe e já iniciou a implementação de sua filosofia de jogo.

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Início promissor na pré-temporada

Arthur valorizou o retorno às atividades e afirmou que conseguiu manter a condição física durante as férias. O lateral também comemorou a atuação no primeiro amistoso da temporada.

— As férias foram ótimas para recarregar as energias, mas eu já estava com saudades do dia a dia do clube e da nossa torcida. Consegui manter meus dados físicos na reapresentação e, junto ao grupo, tenho retomado o ritmo de jogo ao longo dos treinamentos. Em termos de números, a minha última temporada foi a melhor desde quando cheguei à Europa e a expectativa para 2026/27 é evoluir ainda mais. Tivemos um primeiro amistoso, pude ser titular e dar duas assistências. Agora vamos continuar a preparação porque, em breve, vão começar as competições e já queremos estar no mais alto nível quando isso acontecer.

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Arthur durante a pré-temporada com o Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/Divulgação)

Sequência de amistosos

Antes da estreia oficial na temporada, marcada para o dia 22 de agosto, pela Copa da Alemanha, diante do Wehen Wiesbaden, o Bayer Leverkusen disputará uma série de amistosos. A equipe enfrentará Kickers Offenbach, FC Carl Zeiss Jena, Sevilla, Nottingham Forest e Newcastle, além de realizar um período de intertemporada em Blankenhain, na Turíngia.

Desde que chegou ao clube alemão, Arthur soma 64 partidas oficiais, com dois gols, seis assistências e três títulos conquistados. O primeiro compromisso do Bayer Leverkusen na Bundesliga será entre os dias 28 e 30 de agosto, quando receberá o Union Berlin na estreia da competição.

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Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)

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