logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Arthur se destaca e mira nova temporada no Bayer Leverkusen

Lateral brasileiro inicia pré-temporada em alta e projeta evolução no Bayer Leverkusen

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 14:38
Favorite o Lance! no Google
Arthur durante a pré-temporada com o Bayer Leverkusen
Arthur durante a pré-temporada com o Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/Divulgação)

O lateral-direito Arthur começou em alta a preparação para a temporada 2026/27 do Bayer Leverkusen. Titular no primeiro amistoso da equipe sob o comando de Carles Martínez Novell, o brasileiro deu duas assistências na goleada por 7 a 0 sobre o Sportfreunde Baumberg e destacou a expectativa de evoluir ainda mais em sua quarta temporada pelo clube alemão.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Após o período de férias, o jogador se reapresentou ao Bayer Leverkusen na segunda quinzena de julho, participou dos exames médicos e iniciou os treinamentos na BayArena. A principal novidade da reapresentação foi a chegada de Carles Martínez Novell, que assumiu o comando da equipe e já iniciou a implementação de sua filosofia de jogo.

continua após a publicidade

Início promissor na pré-temporada

Arthur valorizou o retorno às atividades e afirmou que conseguiu manter a condição física durante as férias. O lateral também comemorou a atuação no primeiro amistoso da temporada.

— As férias foram ótimas para recarregar as energias, mas eu já estava com saudades do dia a dia do clube e da nossa torcida. Consegui manter meus dados físicos na reapresentação e, junto ao grupo, tenho retomado o ritmo de jogo ao longo dos treinamentos. Em termos de números, a minha última temporada foi a melhor desde quando cheguei à Europa e a expectativa para 2026/27 é evoluir ainda mais. Tivemos um primeiro amistoso, pude ser titular e dar duas assistências. Agora vamos continuar a preparação porque, em breve, vão começar as competições e já queremos estar no mais alto nível quando isso acontecer.

continua após a publicidade
Arthur durante a pré-temporada com o Bayer Leverkusen
Arthur durante a pré-temporada com o Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/Divulgação)

Sequência de amistosos

Antes da estreia oficial na temporada, marcada para o dia 22 de agosto, pela Copa da Alemanha, diante do Wehen Wiesbaden, o Bayer Leverkusen disputará uma série de amistosos. A equipe enfrentará Kickers Offenbach, FC Carl Zeiss Jena, Sevilla, Nottingham Forest e Newcastle, além de realizar um período de intertemporada em Blankenhain, na Turíngia.

Desde que chegou ao clube alemão, Arthur soma 64 partidas oficiais, com dois gols, seis assistências e três títulos conquistados. O primeiro compromisso do Bayer Leverkusen na Bundesliga será entre os dias 28 e 30 de agosto, quando receberá o Union Berlin na estreia da competição.

continua após a publicidade
Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)
Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Maycon Cardozo em ação pelo Bayern de Munique

Futebol Internacional

Seleção Brasileira disputa com Portugal o futuro de promessa do Bayern

Há 2 minutos
Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG

Futebol Internacional

Bayer Leverkusen deixa portas abertas para Filipe Luís

Há 32 minutos
Philippe Coutinho comemora gol pelo Vasco

Futebol Internacional

Espanhóis listam jogadores sem contrato e citam Coutinho, ex-Vasco: 'Já encantou'

Há 1 hora
Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Futebol Internacional

Europeus repercutem impasse entre Memphis e Corinthians: 'Dias contados'

Há 2 horas
Diretoria do Corinthians reunida antes do duelo contra o Remo

Corinthians

Corinthians recusa proposta de R$ 5,6 milhões por Pedro Milans

Há 2 horas
Davi Schuindt, da base do Fluminense, foi elogiado por Renato Gaúcho

Fluminense

Fluminense anuncia saída de zagueiro Davi Schuindt para o futebol europeu

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

Seleção carrasca do Brasil na Copa anuncia novo treinador

Andrea Pirlo - Juventus

Após recusa de Guardiola, Itália acerta com Pirlo para a seleção

Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol

Arsenal prepara oferta por Julián Álvarez com astro na troca

Vinícius Peron e Guillermo Zamarripa atuam na TMJ. (Acervo pessoal)

TMJ prepara expansão no Brasil e vê país no centro do crescimento do futebol feminino

Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea

Chelsea acerta contratação de zagueiro francês da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo

Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo: veja a camisa mais valiosa do leilão da Copa

Paredes defendendo o Boca Juniors em partida da Sul-americana

Paredes opina sobre futuro de Messi na Argentina: 'Tomara que não'

Deivid Washigton (reprodução instagram)

Atlético-MG tem interesse em Deivid Washington, do Chelsea

Rafael Leão - Milan 3x0 Rennes

Rafael Leão fala em jogar no Brasil: 'Gostei do Corinthians'

Apresentação de Klopp na seleção alemã

Klopp é apresentado pela Alemanha: 'Critiquem-me se algo não funcionar'

Olise, da França, é visto jogando pelada em Nova York nos Estados Unidos

Olise, da França, é visto em pelada nos EUA e web reage: 'Incrível'

Zakaria Labyad em ação durante Corinthians e Remo

Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Chegou de vez'

Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/07/2026)