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Corinthians recusa proposta do futebol espanhol por Gui Negão

Diretoria optou por manter o atacante no elenco e aguardar futura valorização

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/07/2026 18:28
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Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A informação foi publicada inicialmente pela Espn e confirmada pelo Lance!.

A oferta do clube espanhol previa um empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A diretoria do Corinthians, no entanto, busca negociações que reforcem o caixa neste momento e acredita que Gui Negão ainda pode se valorizar para render uma quantia maior em uma futura transferência.

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Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, Gui Negão não foi relacionado. Questionado se a ausência do atacante tinha relação com propostas de transferência, Fernando Diniz desconversou.

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— Eu não sei. Nem estava sabendo, esse não foi o motivo. À medida que os treinamentos vão acontecendo, vou avaliando os jogadores que podem contribuir para cada jogo. O Gui Negão está muito bem nos treinos, mas não podemos levar todos — disse o treinador em coletiva.

Gui Negão também está próximo de voltar aos jogos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Gui Negão durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão viveu uma temporada de maior protagonismo em 2025 pelo Corinthians. Foram 24 jogos, sendo 14 como titular, com cinco gols e duas assistências. O atacante precisou de 163 minutos para participar de um gol, além de registrar duas grandes chances criadas, sete passes decisivos e 18 finalizações, com sete no alvo. O camisa 56 terminou o ano com nota 6,69 no Sofascore.

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Ainda em 2025, Gui Negão apresentou 71% de conversão em grandes chances e média de 3,6 finalizações para marcar. Também sofreu 24 faltas ao longo da temporada e teve 30% de eficiência nos duelos, números que ajudaram a consolidar sua evolução dentro do elenco.

Gui Negão pelo Corinthians em 2025

  1. 24 jogos (14 titular)
  2. 5 gols
  3. 2 assistências
  4. 163 minutos para participar de gol
  5. 2 grandes chances criadas
  6. 71% de conversão em grandes chances
  7. 7 passes decisivos
  8. 18 finalizações (7 no gol)
  9. 3.6 finalizações para marcar
  10. 30% de eficiência nos duelos
  11. 24 faltas sofridas
  12. Nota Sofascore 6.69

Em 2026, o desempenho de Gui Negão caiu em produtividade. Em 12 jogos, sendo sete como titular, marcou um gol em 578 minutos, média de 48 minutos por partida. O tempo necessário para participar de um gol subiu para 578 minutos, refletindo a queda de eficiência ofensiva.

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Na mesma temporada, Gui Negão somou 11 finalizações, com três no gol, média de 0,9 por jogo e 11 finalizações para marcar um gol. O jogador ainda manteve duas grandes chances criadas e registrou 0,3 passe decisivo por partida, além de 42% de eficiência nos duelos. A nota média foi 6,51.

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Gui Negão em 2026

  1. 12 jogos (7 titular)
  2. 578 minutos jogados (48 mins por jogo)
  3. 1 gol
  4. 578 mins p/ marcar gol
  5. 11 finalizações (3 no gol) no total
  6. 0.9 finalizações por jogo
  7. 11.0 finalizações p/ marcar gol
  8. 100% conversão de chances claras
  9. 2 grandes chances criadas
  10. 0.3 passe decisivo por jogo
  11. 42% eficiência nos duelos
  12. 0.7 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.51

No recorte geral pelo Corinthians, o atacante acumula 36 jogos, 21 como titular, com seis gols e duas assistências em 1721 minutos. São 29 finalizações (dez no alvo), quatro grandes chances criadas e 32% de eficiência nos duelos, com média de 6,63 no Sofascore.

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