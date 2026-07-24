Corinthians recusa proposta do futebol espanhol por Gui Negão Diretoria optou por manter o atacante no elenco e aguardar futura valorização

O Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A informação foi publicada inicialmente pela Espn e confirmada pelo Lance!.

A oferta do clube espanhol previa um empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A diretoria do Corinthians, no entanto, busca negociações que reforcem o caixa neste momento e acredita que Gui Negão ainda pode se valorizar para render uma quantia maior em uma futura transferência.

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Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, Gui Negão não foi relacionado. Questionado se a ausência do atacante tinha relação com propostas de transferência, Fernando Diniz desconversou.

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— Eu não sei. Nem estava sabendo, esse não foi o motivo. À medida que os treinamentos vão acontecendo, vou avaliando os jogadores que podem contribuir para cada jogo. O Gui Negão está muito bem nos treinos, mas não podemos levar todos — disse o treinador em coletiva.

Gui Negão durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão viveu uma temporada de maior protagonismo em 2025 pelo Corinthians. Foram 24 jogos, sendo 14 como titular, com cinco gols e duas assistências. O atacante precisou de 163 minutos para participar de um gol, além de registrar duas grandes chances criadas, sete passes decisivos e 18 finalizações, com sete no alvo. O camisa 56 terminou o ano com nota 6,69 no Sofascore.

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Ainda em 2025, Gui Negão apresentou 71% de conversão em grandes chances e média de 3,6 finalizações para marcar. Também sofreu 24 faltas ao longo da temporada e teve 30% de eficiência nos duelos, números que ajudaram a consolidar sua evolução dentro do elenco.

Gui Negão pelo Corinthians em 2025

24 jogos (14 titular) 5 gols 2 assistências 163 minutos para participar de gol 2 grandes chances criadas 71% de conversão em grandes chances 7 passes decisivos 18 finalizações (7 no gol) 3.6 finalizações para marcar 30% de eficiência nos duelos 24 faltas sofridas Nota Sofascore 6.69

Em 2026, o desempenho de Gui Negão caiu em produtividade. Em 12 jogos, sendo sete como titular, marcou um gol em 578 minutos, média de 48 minutos por partida. O tempo necessário para participar de um gol subiu para 578 minutos, refletindo a queda de eficiência ofensiva.

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Na mesma temporada, Gui Negão somou 11 finalizações, com três no gol, média de 0,9 por jogo e 11 finalizações para marcar um gol. O jogador ainda manteve duas grandes chances criadas e registrou 0,3 passe decisivo por partida, além de 42% de eficiência nos duelos. A nota média foi 6,51.

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Gui Negão em 2026

12 jogos (7 titular) 578 minutos jogados (48 mins por jogo) 1 gol 578 mins p/ marcar gol 11 finalizações (3 no gol) no total 0.9 finalizações por jogo 11.0 finalizações p/ marcar gol 100% conversão de chances claras 2 grandes chances criadas 0.3 passe decisivo por jogo 42% eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.51

No recorte geral pelo Corinthians, o atacante acumula 36 jogos, 21 como titular, com seis gols e duas assistências em 1721 minutos. São 29 finalizações (dez no alvo), quatro grandes chances criadas e 32% de eficiência nos duelos, com média de 6,63 no Sofascore.

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