Corinthians recusa proposta do futebol espanhol por Gui Negão
Diretoria optou por manter o atacante no elenco e aguardar futura valorização
O Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A informação foi publicada inicialmente pela Espn e confirmada pelo Lance!.
A oferta do clube espanhol previa um empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A diretoria do Corinthians, no entanto, busca negociações que reforcem o caixa neste momento e acredita que Gui Negão ainda pode se valorizar para render uma quantia maior em uma futura transferência.
Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.
Na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, Gui Negão não foi relacionado. Questionado se a ausência do atacante tinha relação com propostas de transferência, Fernando Diniz desconversou.
— Eu não sei. Nem estava sabendo, esse não foi o motivo. À medida que os treinamentos vão acontecendo, vou avaliando os jogadores que podem contribuir para cada jogo. O Gui Negão está muito bem nos treinos, mas não podemos levar todos — disse o treinador em coletiva.
Números de Gui Negão pelo Corinthians
Gui Negão viveu uma temporada de maior protagonismo em 2025 pelo Corinthians. Foram 24 jogos, sendo 14 como titular, com cinco gols e duas assistências. O atacante precisou de 163 minutos para participar de um gol, além de registrar duas grandes chances criadas, sete passes decisivos e 18 finalizações, com sete no alvo. O camisa 56 terminou o ano com nota 6,69 no Sofascore.
Ainda em 2025, Gui Negão apresentou 71% de conversão em grandes chances e média de 3,6 finalizações para marcar. Também sofreu 24 faltas ao longo da temporada e teve 30% de eficiência nos duelos, números que ajudaram a consolidar sua evolução dentro do elenco.
Gui Negão pelo Corinthians em 2025
- 24 jogos (14 titular)
- 5 gols
- 2 assistências
- 163 minutos para participar de gol
- 2 grandes chances criadas
- 71% de conversão em grandes chances
- 7 passes decisivos
- 18 finalizações (7 no gol)
- 3.6 finalizações para marcar
- 30% de eficiência nos duelos
- 24 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.69
Em 2026, o desempenho de Gui Negão caiu em produtividade. Em 12 jogos, sendo sete como titular, marcou um gol em 578 minutos, média de 48 minutos por partida. O tempo necessário para participar de um gol subiu para 578 minutos, refletindo a queda de eficiência ofensiva.
Na mesma temporada, Gui Negão somou 11 finalizações, com três no gol, média de 0,9 por jogo e 11 finalizações para marcar um gol. O jogador ainda manteve duas grandes chances criadas e registrou 0,3 passe decisivo por partida, além de 42% de eficiência nos duelos. A nota média foi 6,51.
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Gui Negão em 2026
- 12 jogos (7 titular)
- 578 minutos jogados (48 mins por jogo)
- 1 gol
- 578 mins p/ marcar gol
- 11 finalizações (3 no gol) no total
- 0.9 finalizações por jogo
- 11.0 finalizações p/ marcar gol
- 100% conversão de chances claras
- 2 grandes chances criadas
- 0.3 passe decisivo por jogo
- 42% eficiência nos duelos
- 0.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.51
No recorte geral pelo Corinthians, o atacante acumula 36 jogos, 21 como titular, com seis gols e duas assistências em 1721 minutos. São 29 finalizações (dez no alvo), quatro grandes chances criadas e 32% de eficiência nos duelos, com média de 6,63 no Sofascore.
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