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Bayer Leverkusen deixa portas abertas para Filipe Luís

Dirigente revela que brasileiro esteve perto do clube e elogia trabalho do novo técnico do Monaco

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 14:17
Atualizado há 9 minutos
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Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, afirmou que Filipe Luís continua sendo um nome bem avaliado pelo clube alemão e deixou as portas abertas para uma futura negociação. Em entrevista ao "ge", o dirigente revelou que o ex-técnico do Flamengo esteve muito perto de assumir a equipe antes de acertar com o Monaco, onde iniciará sua primeira experiência como treinador no futebol europeu.

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Segundo Carro, o Bayer teve diversas reuniões com Filipe Luís durante o processo de escolha do novo treinador. Apesar de a negociação não ter sido concluída, o dirigente destacou a relação construída com o brasileiro e afirmou acreditar que ele terá uma carreira de sucesso no continente.

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Bayer não descarta nova investida

Fernando Carro ressaltou que tanto ele quanto o diretor esportivo, Simon Rolfes, enxergam Filipe Luís como um treinador de grande potencial e não descartou uma nova tentativa de contratá-lo no futuro.

— Acredito que estivemos muito perto porque nos reunimos com ele várias vezes. Temos uma relação excelente com Filipe Luís. Tanto Simon Rolfes como eu acreditamos que ele é um excelente treinador, e ainda muito jovem. Creio que vai ter uma grande carreira como treinador, muitos anos pela frente, e no futebol sempre existem outras oportunidades. Continuamos tendo uma boa relação com ele, e lhe desejo o melhor no projeto que tem agora. As portas sempre estarão abertas.

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Ex-jogador conquistou cinco títulos relevantes pelo Flamengo como técnico (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Filipe Luís foi treinador do Monaco (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Monaco venceu concorrência

Livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março deste ano, Filipe Luís encaminhou acerto com o Monaco e deve assinar contrato até junho de 2028. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a negociação foi conduzida pelo dirigente brasileiro Thiago Scuro, que venceu a concorrência do próprio Bayer Leverkusen. O nome do treinador também chegou a ser especulado no Chelsea, mas o clube inglês optou pela contratação de Xabi Alonso.

Aos 40 anos, Filipe Luís chega ao Monaco para substituir Sébastien Pocognoli, que encerrou a última edição da Ligue 1 na sétima colocação. O brasileiro fará sua estreia no comando da equipe neste sábado, em amistoso de pré-temporada contra o Sporting, em Lisboa.

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Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada
Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada (Foto: Divulgação / AS Monaco)

Bayer aposta em Carles Martínez

Sem Filipe Luís, o Bayer Leverkusen optou pela contratação do espanhol Carles Martínez, de 42 anos. Carro explicou que a escolha está ligada à confiança do clube no modelo de trabalho desenvolvido por treinadores espanhóis e demonstrou otimismo com o novo comandante.

— Tivemos sucesso com Xabi e confio muito em Carles Martínez. Acho que é um grande treinador. Já demonstrou que sabe trabalhar muito bem com jogadores jovens e de forma profissional. Teremos paciência, mas o Leverkusen precisa estar entre os quatro primeiros da Bundesliga. O objetivo é disputar a Champions League todos os anos, e estou seguro de que vamos conseguir.

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