Bayer Leverkusen deixa portas abertas para Filipe Luís
Dirigente revela que brasileiro esteve perto do clube e elogia trabalho do novo técnico do Monaco
O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, afirmou que Filipe Luís continua sendo um nome bem avaliado pelo clube alemão e deixou as portas abertas para uma futura negociação. Em entrevista ao "ge", o dirigente revelou que o ex-técnico do Flamengo esteve muito perto de assumir a equipe antes de acertar com o Monaco, onde iniciará sua primeira experiência como treinador no futebol europeu.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Segundo Carro, o Bayer teve diversas reuniões com Filipe Luís durante o processo de escolha do novo treinador. Apesar de a negociação não ter sido concluída, o dirigente destacou a relação construída com o brasileiro e afirmou acreditar que ele terá uma carreira de sucesso no continente.
Bayer não descarta nova investida
Fernando Carro ressaltou que tanto ele quanto o diretor esportivo, Simon Rolfes, enxergam Filipe Luís como um treinador de grande potencial e não descartou uma nova tentativa de contratá-lo no futuro.
— Acredito que estivemos muito perto porque nos reunimos com ele várias vezes. Temos uma relação excelente com Filipe Luís. Tanto Simon Rolfes como eu acreditamos que ele é um excelente treinador, e ainda muito jovem. Creio que vai ter uma grande carreira como treinador, muitos anos pela frente, e no futebol sempre existem outras oportunidades. Continuamos tendo uma boa relação com ele, e lhe desejo o melhor no projeto que tem agora. As portas sempre estarão abertas.
Monaco venceu concorrência
Livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março deste ano, Filipe Luís encaminhou acerto com o Monaco e deve assinar contrato até junho de 2028. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a negociação foi conduzida pelo dirigente brasileiro Thiago Scuro, que venceu a concorrência do próprio Bayer Leverkusen. O nome do treinador também chegou a ser especulado no Chelsea, mas o clube inglês optou pela contratação de Xabi Alonso.
Aos 40 anos, Filipe Luís chega ao Monaco para substituir Sébastien Pocognoli, que encerrou a última edição da Ligue 1 na sétima colocação. O brasileiro fará sua estreia no comando da equipe neste sábado, em amistoso de pré-temporada contra o Sporting, em Lisboa.
Bayer aposta em Carles Martínez
Sem Filipe Luís, o Bayer Leverkusen optou pela contratação do espanhol Carles Martínez, de 42 anos. Carro explicou que a escolha está ligada à confiança do clube no modelo de trabalho desenvolvido por treinadores espanhóis e demonstrou otimismo com o novo comandante.
— Tivemos sucesso com Xabi e confio muito em Carles Martínez. Acho que é um grande treinador. Já demonstrou que sabe trabalhar muito bem com jogadores jovens e de forma profissional. Teremos paciência, mas o Leverkusen precisa estar entre os quatro primeiros da Bundesliga. O objetivo é disputar a Champions League todos os anos, e estou seguro de que vamos conseguir.
Willkommen in Leverkusen! ⚫️🔴— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 4, 2026
Carles Martinez Novell (42) ist unser neuer Cheftrainer und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. ✍️ pic.twitter.com/LIChkUdVzt
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade
Tudo sobre
Futebol Internacional
Seleção Brasileira disputa com Portugal o futuro de promessa do BayernHá 2 minutos
Futebol Internacional
Arthur se destaca e mira nova temporada no Bayer LeverkusenHá 11 minutos
Futebol Internacional
Espanhóis listam jogadores sem contrato e citam Coutinho, ex-Vasco: 'Já encantou'Há 1 hora
Futebol Internacional
Europeus repercutem impasse entre Memphis e Corinthians: 'Dias contados'Há 2 horas
Corinthians
Corinthians recusa proposta de R$ 5,6 milhões por Pedro MilansHá 2 horas
Fluminense
Fluminense anuncia saída de zagueiro Davi Schuindt para o futebol europeuHá 2 horas
Mais LANCE!