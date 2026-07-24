Ex-Vasco, Vegetti perde gol sem goleiro e Cerro Porteño é derrotado Jogador isolou a bola mesmo com o goleiro fora da meta

O Cerro Porteño iniciou sua trajetória no torneio Clausura de 2026 com derrota diante de sua torcida em Assunção. Na noite desta sexta-feira (24), o Ciclón foi derrotado de virada pelo Sportivo Trinidense pelo placar de 2 a 1. O confronto ficou marcado por uma falha do atacante Pablo Vegetti, ex-Vasco, que desperdiçou uma chance real de gol quando a meta adversária estava totalmente sem goleiro.

➡️ Real Madrid mira destaque da Copa que pode disputar posição com Rodrygo

Pablo Vegetti, ex-Vasco em sua apresentação no Cerro Porteño (Foto: Divulgação / Cerro Porteño)

O lance ocorreu após uma desatenção da defesa do Trinidense, que permitiu a recuperação da posse de bola por um atleta do Cerro Porteño na entrada da grande área. Na tentativa de interceptar a jogada, o goleiro abandonou a meta, deixando o gol livre, e o atacante do Cerro cruzou rasteiro para, Vegetti sem marcação. Próximo à marca do pênalti, o centroavante finalizou com força excessiva e isolou a bola, perdendo a oportunidade de evitar a derrota de sua equipe no primeiro compromisso do Clausura.

continua após a publicidade

Veja o gol perdido por Vegetti na partida entre Cerro Porteño e Sportivo Trinidense

Lo que se perdió Pablo Vegetti 😮 pic.twitter.com/QmQeWIvWy4 — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 24, 2026

A fase de Pablo Vegetti no Paraguai tem gerado insatisfação entre os torcedores e críticas severas nos veículos de comunicação locais. O jogador, que já foi avaliado com nota 4 por jornais do país em partidas anteriores, é descrito como alguém que segue "peleando com o gol" devido à sequência sem marcar. Esta instabilidade individual contrasta com o investimento feito pelo clube e com a expectativa gerada após sua passagem pelo futebol brasileiro.

No aspecto classificatório, o Cerro Porteño busca se recuperar da campanha no Apertura, onde terminou na terceira posição, superado pelos rivais Olimpia e Nacional [Prompt]. O time comandado por Ariel Holan chegou a apresentar um bom volume de jogo na etapa inicial, inaugurando o marcador com Iván Ramírez aos três minutos, mas não conseguiu sustentar a vantagem técnica. O Sportivo Trinidense aproveitou a falta de pontaria do adversário para reagir no segundo tempo com gols de Axel Cañete e Luis Abreu.

continua após a publicidade

Vegettti deve reencontrar Palmeiras na Libertadores

Vegetti, ex-Vasco, celebra gol contra o Palmeiras na Libertadores. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Vegetti, ex-Vasco, deve enfrentar um time brasileiro na Libertadores com o Cerro Porteño. O clube paraguaio conseguiu fazer uma campanha de destaque na fase de grupos, e terminou na liderança, com 13 prontos, superando o Palmeiras, que somou 11.

No sorteio da da fase de mata-mata, O Cerro Porteño encontrará o time brasileiro novamente nas oitavas de final, reeditando os duelos que ocorreram na etapa anterior do torneio, quando os paraguaios venceram na casa do Palmeiras, por 1 a 0, e empataram jogando no Paraguai.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.