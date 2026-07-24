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Ex-Palmeiras, Andrei Girotto é anunciado pelo Al Faisaly

Zagueiro brasileiro assina por uma temporada com equipe recém-promovida à elite da Arábia Saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 17:37
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Andrei Girotto ergue bandeira do Brasil em apresentação em novo clube
Andrei Girotto ergue bandeira do Brasil em apresentação em novo clube (Foto: Divulgação)

Andrei Girotto é o novo reforço do Al Faisaly para a temporada 2026/27. Após três temporadas defendendo o Al Taawoun, o zagueiro brasileiro assinou contrato de um ano com a equipe recém-promovida à primeira divisão da Arábia Saudita. Livre no mercado desde o fim de seu vínculo com o antigo clube, o defensor recebeu sondagens do futebol brasileiro, mas optou por permanecer no país. O jogador já se integrou ao elenco, que realiza a pré-temporada na Eslovênia.

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Trajetória no Brasil e na Europa

Revelado pelo Metropolitano (SC), Andrei ganhou projeção nacional no América Mineiro antes de ser contratado pelo Palmeiras. Pelo clube paulista, marcou o gol da classificação sobre o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil de 2015, competição conquistada pelo Verdão naquela temporada. Depois de uma passagem pelo Kyoto Sanga, do Japão, retornou ao Brasil para defender a Chapecoense, onde conquistou o Campeonato Catarinense.

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Na sequência, transferiu-se para o Nantes, da França, onde permaneceu por seis temporadas, conquistou a Copa da França e se tornou um dos destaques da equipe. Em 2023, iniciou sua trajetória no futebol saudita pelo Al Taawoun. Na última temporada, disputou 24 partidas, marcou dois gols e ajudou o clube a garantir vaga na Champions League da Ásia 2.

Andrei Girotto passa a bola em treino
Andrei Girotto passa a bola em treino (Foto: Divulgação)

Novo desafio

Ao ser anunciado pelo Al Faisaly, Andrei celebrou o início de mais um capítulo da carreira e destacou a motivação para defender o novo clube na temporada.

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— É uma honra fazer parte do Al Faisaly. Estou muito motivado para esse novo capítulo da minha carreira e preparado para dar o meu melhor dentro e fora de campo. Obrigado pela confiança. Vamos em busca de grandes conquistas.

O primeiro compromisso oficial de Andrei Girotto pelo Al Faisaly será no dia 14 de agosto, diante do NEOM SC, pela Copa do Rei Saudita. Já a estreia da equipe no Campeonato Saudita acontecerá contra o Al Hilal, atual vice-campeão nacional. O adversário traz boas lembranças ao zagueiro, que marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador da partida no último confronto entre as equipes.

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