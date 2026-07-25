Quando será o sorteio da Conference League? Veja datas e calendário A grande decisão da Conference League está marcada para 2 de junho de 2027

A Uefa realizará o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27 no dia 28 de agosto, após o encerramento dos playoffs classificatórios. A definição dos confrontos marcará o início da etapa principal da competição, que contará com 36 equipes e terá a primeira rodada disputada em outubro.

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Diferentemente da Champions League e da Europa League, nenhum clube entra diretamente na fase de liga da Conference. Todas as equipes precisam garantir a vaga por meio das fases preliminares ou chegar à competição após serem eliminadas nas etapas classificatórias da Europa League.

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Calendário da Conference League

Antes do sorteio da fase de liga, a competição passa por quatro etapas eliminatórias. Todas são disputadas em jogos de ida e volta.

Primeira fase de qualificação

Jogos: 7 a 9 e 14 a 16 de julho

Segunda fase de qualificação

Jogos: 21 a 23 e 28 a 30 de julho

Terceira fase de qualificação

Jogos: 6 e 13 de agosto

Playoffs

Jogos: 20 e 27 de agosto

Fase de liga

Sorteio: 28 de agosto

28 de agosto Rodadas : 15 de outubro

: 22 de outubro

5 de novembro

26 de novembro

10 de dezembro

17 de dezembro

Após as seis rodadas da fase de liga, os oito melhores colocados avançam diretamente às oitavas de final. As equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff eliminatório por uma vaga na próxima fase.

Taça da Conference League 2026 (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

Como funcionam os mata-matas?

A definição dos confrontos eliminatórios também ocorre por sorteio.

Playoffs das oitavas

Sorteio: 15 de janeiro de 2027

Jogos: 18 e 25 de fevereiro

Em seguida, a UEFA realizará um novo sorteio que definirá não apenas as oitavas de final, mas também todo o chaveamento até a decisão.

Oitavas, quartas e semifinais

Sorteio: 26 de fevereiro de 2027

Datas das fases

Oitavas de final: 11 e 18 de março

Quartas de final: 8 e 15 de abril

Semifinais: 29 de abril e 6 de maio

Onde será a final?

A decisão da Conference League 2026/27 está marcada para 2 de junho de 2027, uma quarta-feira, no Besiktaş Stadium, em Istambul, na Turquia.

O estádio receberá a final após uma temporada que começa ainda em julho, com as fases preliminares, e termina quase 11 meses depois. Ao longo da competição, 36 clubes disputarão a fase de liga, formada exclusivamente por equipes classificadas nas eliminatórias e por clubes remanejados da Europa League durante o processo de qualificação.

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