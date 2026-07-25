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Quando será o sorteio da Conference League? Veja datas e calendário

A grande decisão da Conference League está marcada para 2 de junho de 2027

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 10:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Conference League
Taça da Conference League (Foto: Divulgação/UEFA)

A Uefa realizará o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27 no dia 28 de agosto, após o encerramento dos playoffs classificatórios. A definição dos confrontos marcará o início da etapa principal da competição, que contará com 36 equipes e terá a primeira rodada disputada em outubro.

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Diferentemente da Champions League e da Europa League, nenhum clube entra diretamente na fase de liga da Conference. Todas as equipes precisam garantir a vaga por meio das fases preliminares ou chegar à competição após serem eliminadas nas etapas classificatórias da Europa League.

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Calendário da Conference League

Antes do sorteio da fase de liga, a competição passa por quatro etapas eliminatórias. Todas são disputadas em jogos de ida e volta.

Primeira fase de qualificação

  • Jogos: 7 a 9 e 14 a 16 de julho

Segunda fase de qualificação

  • Jogos: 21 a 23 e 28 a 30 de julho

Terceira fase de qualificação

  • Jogos: 6 e 13 de agosto

Playoffs

  • Jogos: 20 e 27 de agosto

Fase de liga

  • Sorteio: 28 de agosto
  • Rodadas:
    • 15 de outubro
  • 22 de outubro
  • 5 de novembro
  • 26 de novembro
  • 10 de dezembro
  • 17 de dezembro

Após as seis rodadas da fase de liga, os oito melhores colocados avançam diretamente às oitavas de final. As equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff eliminatório por uma vaga na próxima fase.

Taça da Conference League 2026
Taça da Conference League 2026 (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

Como funcionam os mata-matas?

A definição dos confrontos eliminatórios também ocorre por sorteio.

Playoffs das oitavas

  • Sorteio: 15 de janeiro de 2027
  • Jogos: 18 e 25 de fevereiro

Em seguida, a UEFA realizará um novo sorteio que definirá não apenas as oitavas de final, mas também todo o chaveamento até a decisão.

Oitavas, quartas e semifinais

  • Sorteio: 26 de fevereiro de 2027

Datas das fases

  • Oitavas de final: 11 e 18 de março
  • Quartas de final: 8 e 15 de abril
  • Semifinais: 29 de abril e 6 de maio

Onde será a final?

A decisão da Conference League 2026/27 está marcada para 2 de junho de 2027, uma quarta-feira, no Besiktaş Stadium, em Istambul, na Turquia.

O estádio receberá a final após uma temporada que começa ainda em julho, com as fases preliminares, e termina quase 11 meses depois. Ao longo da competição, 36 clubes disputarão a fase de liga, formada exclusivamente por equipes classificadas nas eliminatórias e por clubes remanejados da Europa League durante o processo de qualificação.

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