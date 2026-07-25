Quando será o sorteio da Conference League? Veja datas e calendário
A grande decisão da Conference League está marcada para 2 de junho de 2027
A Uefa realizará o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27 no dia 28 de agosto, após o encerramento dos playoffs classificatórios. A definição dos confrontos marcará o início da etapa principal da competição, que contará com 36 equipes e terá a primeira rodada disputada em outubro.
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Diferentemente da Champions League e da Europa League, nenhum clube entra diretamente na fase de liga da Conference. Todas as equipes precisam garantir a vaga por meio das fases preliminares ou chegar à competição após serem eliminadas nas etapas classificatórias da Europa League.
Calendário da Conference League
Antes do sorteio da fase de liga, a competição passa por quatro etapas eliminatórias. Todas são disputadas em jogos de ida e volta.
Primeira fase de qualificação
- Jogos: 7 a 9 e 14 a 16 de julho
Segunda fase de qualificação
- Jogos: 21 a 23 e 28 a 30 de julho
Terceira fase de qualificação
- Jogos: 6 e 13 de agosto
Playoffs
- Jogos: 20 e 27 de agosto
Fase de liga
- Sorteio: 28 de agosto
- Rodadas:
- 15 de outubro
- 22 de outubro
- 5 de novembro
- 26 de novembro
- 10 de dezembro
- 17 de dezembro
Após as seis rodadas da fase de liga, os oito melhores colocados avançam diretamente às oitavas de final. As equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff eliminatório por uma vaga na próxima fase.
Como funcionam os mata-matas?
A definição dos confrontos eliminatórios também ocorre por sorteio.
Playoffs das oitavas
- Sorteio: 15 de janeiro de 2027
- Jogos: 18 e 25 de fevereiro
Em seguida, a UEFA realizará um novo sorteio que definirá não apenas as oitavas de final, mas também todo o chaveamento até a decisão.
Oitavas, quartas e semifinais
- Sorteio: 26 de fevereiro de 2027
Datas das fases
- Oitavas de final: 11 e 18 de março
- Quartas de final: 8 e 15 de abril
- Semifinais: 29 de abril e 6 de maio
Onde será a final?
A decisão da Conference League 2026/27 está marcada para 2 de junho de 2027, uma quarta-feira, no Besiktaş Stadium, em Istambul, na Turquia.
O estádio receberá a final após uma temporada que começa ainda em julho, com as fases preliminares, e termina quase 11 meses depois. Ao longo da competição, 36 clubes disputarão a fase de liga, formada exclusivamente por equipes classificadas nas eliminatórias e por clubes remanejados da Europa League durante o processo de qualificação.
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