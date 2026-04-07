O Internacional anunciou nesta terça-feira (7) a contratação de Renata Armiliato como nova gerente de futebol feminino. A profissional assume o cargo para a sequência da temporada, já teve seu primeiro contato com as atletas e será apresentada oficialmente nesta quarta-feira (8), às 14h, no Beira-Rio.

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Renata chega ao clube após passagem pelo Juventude, onde atuava desde 2022 e participou da organização do departamento e da estrutura do futebol feminino. Ela substitui Luiza Parreiras, que deixou o clube para assumir o Cruzeiro.

Natural de Caxias do Sul, Renata Armiliato tem 41 anos e atuou como goleira ao longo da carreira. No futebol de campo, defendeu equipes como Grêmio e o próprio Juventude. Também teve passagens pelo futsal, com atuação pela ACBF, além de experiências no exterior, na Espanha e em Portugal.

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O momento do Inter no futebol feminino

As Gurias Coloradas ocupam a 10ª colocação no Brasileirão Feminino após seis rodadas. A equipe soma oito pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, além de seis gols marcados e cinco sofridos.

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Na base, são as atuais vice-campeãs da Copinha e estão classificadas para as quartas de final do Brasileirão Sub-20. Elas enfrentam o Palmeiras em jogos de ida e volta por uma vaga nas semis.

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