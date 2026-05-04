Veja gols em Everton x Manchester City: Doku, Barry, O'Brien e Haaland marcam

O Manchester City abriu o placar diante do Everton, no Hill Dickinson, em Liverpool, pela 35ª rodada da Premier League, no segundo tempo o Barry empatou a partida e O'Brien vira o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O gol acontece após longa troca de passes, o belga recebe na entrada da área, corta para o pé esquerdo e finaliza colocado no ângulo, criando um verdadeiro golaço.

Confira o primeiro gol:

Falha impressionante de Guéhi, que tenta recuo para Donnarumma e deixa Barry sozinho na área para finalizar na saída do goleiro. Ele empata. O auxiliar primeiro marca impedimento do Camisa 11 do Everton, que receberia passe, mas o toque do zagueiro do City configurou outro lance, e o gol foi validado.

continua após a publicidade

Confira o gol do empate:

Ndiaye cobra escanteio na primeira trave, e o zagueirão sobe no terceiro andar para cabecear para a rede.

Confira o gol da virada:

Gol de Barry! Dewsbury-Hall carrega pela direita e finaliza cruzado da entrada da área. A bola vai na direção do centroavante, que empurra para a rede e amplia o marcador.

Confira o terceiro gol:

Logo na saída de bola, Kovacic lança Haaland em velocidade. O artilheiro finaliza de cobertura e marca o segundo do City na partida.

Confira o segundo gol do City:

Como chegam os times?

O Manchester City chega a Merseyside na segunda-feira com a obrigação de vencer. Depois que o Arsenal venceu o Fulham por 3 a 0 no sábado, os Citizens estão seis pontos atrás do líder, mas com uma partida a menos, fora essa rodada, a ser disputada na Premier League. Para Pep Guardiola, o duelo no Hill Dickinson Stadium não é apenas mais um jogo: é a diferença entre uma corrida pelo título viva e o fim das ambições da equipe celeste nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Manchester City: 'Não consegue jogar três partidas em alto nível', diz Guardiola sobre Rodri

O Manchester City abriu o placar contra o Everton. (Foto: Darren Staples / AFP)

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

O Everton, por sua vez, não é mais o mesmo time que chegou a figurar na oitava posição no início do ano. Duas derrotas idênticas, ambas por 2 a 1 com gols sofridos nos acréscimos, primeiro para o Liverpool e depois para o West Ham, custaram cinco pontos que agora fazem falta. Os Toffees estão na 11ª posição, dois pontos abaixo do Bournemouth, que hoje ocupa a última vaga europeia. Com quatro rodadas restantes, Moyes não pode se dar ao luxo de chegar à rodada 36 enfraquecido por mais uma derrota no próprio estádio.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🤑 Aposte em jogos do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





