Everton x Manchester City – Palpites, análise e odds (04/05)

O Manchester City chega a Merseyside na segunda-feira com a obrigação de vencer. Depois que o Arsenal venceu o Fulham por 3 a 0 no sábado, os Citizens estão seis pontos atrás do líder, mas com uma partida a menos, fora essa rodada, a ser disputada na Premier League. Para Pep Guardiola, o duelo no Hill Dickinson Stadium não é apenas mais um jogo: é a diferença entre uma corrida pelo título viva e o fim das ambições da equipe celeste nesta temporada.

O Everton, por sua vez, não é mais o mesmo time que chegou a figurar na oitava posição no início do ano. Duas derrotas idênticas, ambas por 2 a 1 com gols sofridos nos acréscimos, primeiro para o Liverpool e depois para o West Ham, custaram cinco pontos que agora fazem falta. Os Toffees estão na 11ª posição, dois pontos abaixo do Bournemouth, que hoje ocupa a última vaga europeia. Com quatro rodadas restantes, Moyes não pode se dar ao luxo de chegar à rodada 36 enfraquecido por mais uma derrota no próprio estádio.

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Análise da partida

Esta é a temporada em que o Everton estreia no Hill Dickinson Stadium, e Guardiola já reconheceu que o ambiente do novo estádio não tem sido simples de lidar: "eles se defendem muito bem ali". É nesse cenário que o City chega após seis vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo o 2 a 1 sobre o próprio Arsenal no Etihad, decidido por gols de Rayan Cherki e Erling Haaland.

A trajetória do Everton na temporada tem essa forma específica: sólido o suficiente para passar boa parte do ano na oitava posição, mas incapaz de segurar resultados quando o placar apertou no fim. Os dois gols sofridos nos acréscimos, contra o Liverpool e o West Ham, não foram coincidência, mas também não definem um time que ainda acumula mais vitórias do que derrotas na Premier League.

O contexto europeu pesa de forma particular neste jogo: o Everton não disputa futebol continental desde 2018, e o clube vive sua primeira temporada na nova arena esperando que a mudança de endereço represente também uma virada de ciclo. Para que isso aconteça, Moyes precisa que o Bournemouth tropeçe nas rodadas finais, e que o Everton pare de ceder pontos para times que não são concorrentes diretos.

Para o City, a matemática é simples: uma vitória reduz a diferença para o Arsenal para três pontos, ainda com um jogo em mãos. Um empate ou derrota praticamente encerra as esperanças. Guardiola reconheceu a dificuldade do duelo: «O Everton sempre foi difícil. No novo estádio eles se defendem muito bem e tem sido sempre difícil. Não podemos ter outro resultado senão vencer, vencer, vencer.»

A forma recente dos visitantes impressiona. Além da vitória sobre o Arsenal, o City bateu o Burnley por 1 a 0 na Premier League e superou o Southampton por 2 a 1 na semifinal da FA Cup. Sem jogar desde o sábado (Arsenal ganhou, City não jogou), Guardiola terá sua equipe descansada para a viagem a Merseyside. O desempenho ofensivo segue elevado, com Haaland acumulando 23 gols na Premier League nesta temporada e sendo o principal candidato à Chuteira de Ouro.

No lado do Everton, a chegada em massa de reforços no verão passado melhorou o desempenho do time na temporada. Thierno Barry e Tyler Dibling foram apostas de peso. O argentino Carlos Alcaraz e o versátil Kiernan Dewsbury-Hall completam a renovação do meio-campo. Os Toffees têm qualidade no elenco, mas a consistência tem sido o problema ao longo da temporada.

Um dado estatístico favorece o Everton taticamente: o City terminou nesta temporada em 17º lugar no ranking de disputas de bola por partida na Premier League, com média de apenas 14.8 por jogo. Ao mesmo tempo, os Toffees são o quinto time que mais acerta bolas longas com precisão, com média de 21.8 por partida. Se Moyes conseguir explorar os espaços deixados pelo pressão alta de Guardiola, as saídas em velocidade e os lançamentos precisos podem ser o caminho para surpreender.

Outros palpites para Everton x Manchester City

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Confrontos diretos

Em 200 partidas disputadas ao longo de mais de um século, o histórico favorece claramente o Manchester City, que somou 83 vitórias contra 68 do Everton, com 49 empates. O primeiro confronto data de 1899, e desde então as duas equipes se encontram praticamente todas as temporadas na elite inglesa.

Na era Guardiola, o domínio dos Citizens é absoluto: o Everton está sem vencer nas últimas 18 partidas em todas as competições contra o Manchester City, com 15 derrotas e três empates nesse período. Na Premier League, os Toffees somam apenas um empate nas últimas cinco partidas diante do rival. O jogo do turno desta temporada, disputado no Etihad em outubro de 2025, terminou com vitória do City por 2 a 0. Desde a derrota por 4 a 0 sofrida em Goodison Park em agosto de 2021, o City nunca mais perdeu para os Toffees em nenhuma competição.

Notícias de Everton x Manchester City

Everton

O Everton terá dois desfalques certos para o confronto. Jarrad Branthwaite, titular da defesa, está fora pelo resto da temporada por causa de uma lesão no isquiotibial. Jack Grealish, emprestado pelo próprio Manchester City desde o início da temporada, também não joga: além de uma lesão no pé que o tirou de campo desde janeiro, estaria inelegível por contrato. Do lado positivo, o centroavante Beto saiu do protocolo de concussão após desfalcar a equipe contra o West Ham e foi liberado por Moyes.

Escalação provável do Everton (4-2-3-1): Pickford; Patterson, O'Brien, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Alcaraz, Dibling; Barry. Técnico: David Moyes.

Manchester City

No Manchester City, as ausências são pesadas na defesa. Josko Gvardiol, que sofreu uma fratura na tíbia em janeiro e precisou de cirurgia, não tem retorno previsto antes do final de maio. Ruben Dias também está fora com uma lesão na coxa, com perspectiva de retorno apenas em 19 de maio. Rodri, que sentiu uma lesão na virilha na vitória sobre o Arsenal, ainda não treinou com o grupo. Uma escalação do espanhol na segunda-feira parece improvável.

Escalação provável do Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Guehi, Khusanov, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders; Cherki, Haaland, Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Destaques individuais de Everton x Manchester City

Jogador destaque · Everton Iliman Ndiaye 6 Gols na Premier League 2025-26 3 Assistências na Premier League 2025-26 7.30 Nota média (FotMob) — maior do elenco 28 Jogos disputados na Premier League Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 23 Gols na Premier League 2025-26 7 Assistências na Premier League 2025-26 7.65 Nota média (FotMob) — maior do elenco 50 Gols em todas as competições 2025-26

Os técnicos

David Moyes voltou ao Everton para um segundo capítulo na carreira. Na sua primeira passagem, de 2002 a 2013, o escocês transformou um clube mediano em presença constante na metade de cima da tabela, levando o Everton a cinco classificações para copas europeias com orçamentos modestos. Agora, com 63 anos, enfrenta o desafio de construir algo novo num clube que mudou de casa, de dono e de ambições, mas que ainda busca consistência para retornar à Europa.

Pep Guardiola, 55 anos, comanda o Manchester City desde 2016 e se tornou o técnico mais bem-sucedido da história do clube. Seis títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões e dois títulos da FA Cup fazem parte de um legado impressionante. Nesta temporada, o catalão enfrenta um City em processo de transição, sem Kevin De Bruyne, sem Ederson e sem outros pilares da era de domínio, mas ainda com Haaland como força bruta e um elenco renovado que briga ponto a ponto pelo título com o Arsenal.

Análise tática

David Moyes deve manter o 4-2-3-1 que tem sido o sistema padrão do Everton nesta temporada. A opção tem uma lógica além do hábito: quatro das cinco derrotas do Manchester City na Premier League em 2025-26 foram contra equipes que adotaram exatamente essa formação. Tottenham, Brighton, Aston Villa e Manchester United venceram o City jogando em 4-2-3-1, o que coloca Moyes numa posição confortável para não mudar.

O modelo de jogo do City, baseado em pressão alta e recuperação de bola no terço final adversário, é eficiente mas deixa espaços nas costas da defesa quando a saída de bola do adversário é precisa e rápida. O Everton ocupa a quinta posição no ranking de bolas longas precisas por jogo na Premier League, com média de 21.8. Se Pickford e os zagueiros conseguirem lançar rápido para a linha de frente com Barry, Dibling ou Beto, existe potencial real de criar situações perigosas.

Do outro lado, a ausência de Rodri muda o equilíbrio do meio-campo do City. Nico Gonzalez deve ser o substituto ao lado de Bernardo Silva, com Tijjani Reijnders atuando mais à frente. Sem Ruben Dias e Gvardiol na defesa, a dupla de zaga deve ser formada por Marc Guehi e Abdukodir Khusanov. É uma linha defensiva menos experiente, e o Everton precisará explorar bolas nas costas dos laterais, sobretudo se Doku e Cherki se abrirem para atacar.

Prognóstico de placar exato para Everton x Manchester City

🎯 Previsão de Placar Everton 1 x 2 Manchester City O City precisa e sabe disso. Guardiola vai a campo com seis dias de descanso e urgência de título, enquanto o Everton enfrenta a equipe adversária em pior momento de forma da temporada, sem Branthwaite para segurar Haaland e com dois gols sofridos nos acréscimos nas últimas duas partidas. Haaland marcou em 4 dos últimos 5 jogos do City em todas as competições e lidera a artilharia da Premier League com 23 gols. Sem Dias nem Gvardiol no meio da defesa do Everton, o norueguês chega em condições favoráveis.

Everton cedeu gols nos acréscimos nas duas últimas derrotas (Liverpool e West Ham) e venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos na Premier League.

4 das 5 derrotas do City na Premier League em 2025-26 foram contra equipes que jogaram em 4-2-3-1 — o mesmo sistema de Moyes — o que sustenta ao menos um gol do Everton.

City está invicto nos últimos 18 confrontos em todas as competições contra o Everton (15V 3E), com vitórias por dois ou mais gols na maioria desses jogos.

Resumo do palpites do Lance para Everton x Manchester City