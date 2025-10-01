Com Rodri confirmado entre os titulares, o Manchester City enfrenta o Monaco pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Considerado peça-chave no equilíbrio entre defesa e ataque, o meio-campista deve ser poupado nas partidas seguintes, já que o técnico Pep Guardiola adota cautela em relação à sua carga física e não pretende submetê-lo a uma sequência intensa neste estágio da temporada.

Às vésperas do confronto continental, em entrevista coletiva, o treinador comentou a atual condição do vencedor da Bola de Ouro de 2024. Em tom direto, afirmou que não espera ver o atleta sustentando uma rotina de jogos neste momento. Segundo Guardiola, é necessário ter cautela para que o atleta volte a atuar como o principal organizador do City. A orientação é clara: diante de qualquer sinal de desconforto, a prioridade será preservá-lo no banco de reservas.

Rodri ainda busca recuperar o ritmo ideal após a grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em setembro do ano passado. Desde o retorno aos gramados, participou de sete partidas — cinco pelo City e duas pela seleção espanhola —, mas completou os 90 minutos em apenas duas oportunidades. No total, esteve em campo por 331 dos 450 minutos possíveis, desconsiderando os acréscimos.

— Ele não está lesionado, mas tem uma dificuldade no tendão. A semana anterior foi muito exigente com (Manchester) United, Napoli e especialmente o Arsenal. No momento, ele não consegue jogar três partidas em uma semana no mais alto nível, com intensidade máxima e diante de adversários exigentes — iniciou Pep.

— Meu sentimento agora é que ele não está pronto porque precisa de tempo. Esse tipo de lesão dura no mínimo um ano e depois você começa. Seja paciente, e ele ditará o ritmo. Se ele não se sentir bem, é melhor descansar — finalizou.

Rodri com a camisa do Manchester City em 2025 (Foto: Paul Ellis/AFP)

Monaco e Manchester City terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Fontvieille (MON). O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

