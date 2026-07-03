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Time de Cristiano Ronaldo surpreende e anuncia novo técnico

Ange Postecoglou assina contrato por duas temporadas e assume a equipe de Cristiano Ronaldo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 14:51
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Cristiano Ronaldo com o troféu de campeão da Liga Saudita.
Cristiano Ronaldo com o troféu de campeão da Liga Saudita. (Crédito: Fayez NURELDINE / AFP).

O Al-Nassr anunciou nesta sexta-feira a contratação de Ange Postecoglou como novo treinador da equipe. O australiano, de 60 anos, assinou contrato válido por duas temporadas e chega para substituir Jorge Jesus, que deixou o clube ao fim da última temporada após conquistar o título da liga saudita.

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    O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que deu as boas-vindas ao treinador e desejou sucesso ao novo projeto. Postecoglou assumirá um elenco que conta com nomes como Cristiano Ronaldo, João Félix e Sadio Mané, com a missão de manter o Al-Nassr na disputa pelos principais títulos nacionais e continentais.

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    Retorno ao futebol asiático

    O novo treinador volta ao futebol asiático após cinco anos na Europa. Antes de assumir o Al-Nassr, Postecoglou teve uma curta passagem pelo Nottingham Forest, onde comandou a equipe em apenas oito partidas. Anteriormente, dirigiu o Tottenham, conquistando a Europa League, e viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira no Celtic, com cinco títulos nacionais em duas temporadas.

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    • No continente asiático, o australiano também acumulou experiência à frente do Yokohama F. Marinos, no Japão, além de ter comandado a seleção da Austrália entre 2013 e 2017.

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    Ange Postecoglou - Tottenham
    Ange Postecoglou quando era treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

    Novo ciclo após saída de Jorge Jesus

    A contratação marca o início de um novo ciclo no Al-Nassr após a saída de Jorge Jesus. O treinador português encerrou sua passagem pelo clube ao fim da temporada, mesmo após conquistar o Campeonato Saudita.

    Agora, Postecoglou assume o comando da equipe para dar sequência ao projeto esportivo do clube, que segue investindo em nomes de destaque do futebol internacional. O contrato do australiano vai até 2028, e a expectativa é que ele inicie os trabalhos visando a preparação para a próxima temporada e as disputas da Liga Saudita, da Copa do Rei Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia.

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    Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr
    Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr (Foto: Wun Suen/AFP)

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