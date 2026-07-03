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Egito deposita esperanças em Salah, mas craque pode começar no banco contra a Austrália

Capitão e líder da seleção é dúvida para o confronto decisivo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/07/2026 09:03
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Salah (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Salah tem lesão na coxa e é dúvida para enfrentar a Austrália (Foto Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
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Mohamed Salah é o grande astro e líder da seleção do Egito, sendo um dos principais responsáveis pela campanha da equipe na Copa do Mundo. No entanto, a presença do camisa 10 diante da Austrália ainda é incerta, e os egípcios vivem a expectativa de poder disputar o confronto decisivo sem o seu maior craque. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Mohamed Salah é o grande astro e líder da seleção do Egito, sendo um dos principais responsáveis pela campanha da equipe na Copa do Mundo. No entanto, a presença do camisa 10 diante da Austrália ainda é incerta, e os egípcios vivem a expectativa de poder disputar o confronto decisivo sem o seu maior craque — ou com ele começando no banco. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição.

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    • Salah foi substituído na última partida da fase de grupos, no empate por 1 a 1 com o Irã, após reclamar de dores. Exames constataram uma pequena lesão na coxa esquerda do camisa 10, que ficou alguns dias afastado dos treinamentos da seleção.

    No último treino antes do duelo contra a Austrália, realizado nesta quinta-feira (2), Salah participou das atividades. Na entrevista coletiva que antecedeu a partida, o técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, explicou a situação do atacante e afirmou que a decisão sobre sua utilização será tomada apenas após uma avaliação final de sua condição física:

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    — Mo Salah está desesperado para jogar e ajudar a equipe. No entanto, não vou correr nenhum risco. Ele só será utilizado se eu estiver 100% convencido de que está totalmente apto. Nossa equipe médica tem lhe dado excelentes cuidados. Ficaríamos muito felizes se ele jogasse amanhã. No entanto, ainda não é certo que ele será titular — afirmou Hossam Hassan.

    Salah (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Salah participou do último treino, mas tem presença incerta. (Foto Stacy Revere/Getty Images via AFP)
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    Salah vem sendo um dos destaques do Egito na Copa do Mundo. Mesmo aos 34 anos, o atacante segue como a principal referência técnica da equipe, ao lado de nomes como Marmoush e Zizo.

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    O camisa 10 participou diretamente de um gol por partida na fase de grupos. Até o momento, marcou um gol e distribuiu duas assistências, além de ter sido eleito o melhor jogador em campo na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia.

    Com o gol marcado nesta edição, somado aos dois que fez na Copa de 2022, Salah chegou a três gols em Mundiais e se tornou o maior artilheiro isolado da história do Egito em Copas do Mundo.

    Além disso, o atacante alcançou a marca de 68 gols pela seleção egípcia e está a apenas um de igualar o recorde histórico de Hossam Hassan, atual treinador da equipe e maior artilheiro da história do Egito, com 69 gols.

    Faria apenas um ajuste de informação: no início você escreveu que o jogo vale vaga nas oitavas de final, mas, pelo contexto das suas outras matérias, Egito x Austrália já é um confronto de mata-mata. Vale conferir se a partida é pelas oitavas ou se já é por outra fase, para evitar inconsistência.

    Salah (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
    Salah tem sido um dos destaques da campanha do Egito (Foto Dean Mouhtaropoulos/Getty Images via AFP)

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