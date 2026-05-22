Al-Nassr conquista título do ainda mais rico e consolidado Campeonato Saudita

O Campeonato Saudita chegou ao fim nesta quinta-feira (21), com o Al-Nassr se sagrando campeão pela décima vez em sua história. Nos últimos anos, a liga se tornou uma das mais relevantes do mundo após forte investimento público e a chegada de diversos astros, principalmente a de Cristiano Ronaldo, que finalmente conquistou seu primeiro título pelo clube de Riade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A disputa de título foi acirrada, definida apenas na última rodada após dura batalha entre Al-Nassr e Al-Hilal. Mesmo com uma campanha sem derrotas, o Hilal não conseguiu superar o time de Cristiano Ronaldo, que levou o troféu com 86 pontos contra 84.

continua após a publicidade

Sem muitas surpresas, o protagonista da conquista do Al-Nassr foi Cristiano Ronaldo, que marcou 26 gols em 29 jogos. Porém, o "Robozão" contou com ajuda de outros astros, sendo a principal a de João Félix, que contribuiu com 32 participações diretas em gol, sendo o líder de assistências do Campeonato Saudita com 12. O ex-Atlético de Madrid assumiu a responsabilidade quando o compatriota se lesionou e entrou em greve contra os donos do clube.

João Félix no cabeceio para o gol (Foto: Reprodução/X)

Artilharia

Mesmo com craques de peso no setor ofensivo, o artilheiro da competição foi o inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, com 32 gols em 32 jogos. Logo atrás, também, com média de um gol por jogo, ficou o colombiano Julián Quiñones, do Al-Qadsiah, que marcou 30 vezes em 30 ocasiões.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo ficou na terceira colocação, com 26 gols em 29 jogos. Outro astro da liga é Karim Benzema, que, no meio da temporada, trocou o Al-Ittihad pelo Al-Hilal, marcou 17 vezes em 24 partidas em uma temporada marcada por turbulências.

Ivan Toney comemora gol do Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Destaques e decepções do campeonato

Citados anteriormente, João Félix e Cristiano Ronaldo foram os principais jogadores do Al-Nassr, com alta participação em gols do time comandado por Jorge Jesus. Inclusive, o treinador português conquistou o Campeonato Saudita pela segunda vez, sendo a primeira pelo rival Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Outro destaque foi Marcos Leonardo, do Al-Hilal, brasileiro que mais balançou as redes no Campeonato Saudita, com 13 gols.

A decepção do Campeonato Saudita foi o Al-Ittihad, que terminou a competição apenas na quinta colocação após ser campeão na temporada anterior. Com problemas internos, que culminaram nas saídas de Karim Benzema e do treinador Laurent Blanc, que deu lugar a Sérgio Conceição.

Jogadores do Campeonato Saudita na Copa do Mundo

Mesmo sendo uma liga alternativa, o Campeonato Saudita conta com diversos jogadores que irão à Copa do Mundo. Ainda sem o anúncio de todas as convocações das seleções participantes, é esperado que alguns atletas integrem as listas.

Brasil - Roger Ibanez (Al-Ahli) e Fabinho (Al-Ittihad)

Portugal - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Otávio (Al Quadisiya)

Senegal - Sadio Mané (Al-Nassr), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) e Édouard Mendy (Al-Ahli)

Sérvia - Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal)

Espanha - Nacho Fernández (Al-Qadsiah)

Croácia - Marcelo Brozović (Al-Nassr)

Marrocos - Yassine Bounou (Al-Hilal)

Argélia - Riyad Mahrez (Al-Ahli) e Houssem Aouar (Al-Ittihad)

Roger Ibañez em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

O que esperar do futuro do Campeonato Saudita?

Com cada vez mais espaço e astros no futebol, o Campeonato Saudita contará com cada vez mais investimento da PIF, fundo de investimentos público do país. Em 2027 completará quatro anos desde o "boom" da liga, quando, em menos de seis meses, contrataram Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, entre outros.

Em oito anos, a Arábia Saudita irá receber a Copa do Mundo, que promete revolucionar as estruturas dos estádios e fincar de vez o espaço no país no mundo do futebol. Automaticamente, a liga se beneficiará disso, na formação de novos jogadores sauditas para reforçar a seleção nos próximos ciclos, principalmente em 2034.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, assinou acordo com o Fundo Saudita (Foto: Divulgação/Fifa)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.