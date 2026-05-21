O goleiro Bento viveu uma noite de alívio ao lado de Cristiano Ronaldo após o título do Al-Nassr no Campeonato Saudita. Pressionado depois da falha na rodada anterior, que adiou a conquista da equipe, o brasileiro participou da goleada por 4 a 1 sobre o Damac e protagonizou uma conversa emocionante com o astro português, revelada por leitura labial de Gustavo Machado nas imagens da comemoração.

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Logo após o apito final, Bento abraçou Cristiano Ronaldo ainda no gramado e aproveitou o momento para agradecer o apoio recebido durante a temporada. Segundo a dublagem e leitura labial divulgadas nas redes sociais, o goleiro disse:

— Obrigado, você merece demais isso aqui. Obrigado você, pela moral de sempre. E só tenho que te agradecer. Me desculpa — afirmou.

A fala seria uma referência direta à falha cometida na rodada anterior, quando Bento acabou sendo criticado pela torcida após um erro decisivo que impediu o título antecipado do Al-Nassr.

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A conquista teve sabor especial para Cristiano Ronaldo. Apesar da carreira repleta de títulos e recordes, o atacante comemorou intensamente o primeiro troféu saudita da carreira. Após a partida, CR7 destacou o orgulho pela trajetória construída no futebol.

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Cristiano Ronaldo exaltado

Texto de: Igor Reis.

Na entrevista, Jorge Jesus também fez questão de elogiar Cristiano Ronaldo e destacou a importância do craque português para o crescimento internacional do Al-Nassr.

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— Foi o título mais difícil que conquistei na Arábia Saudita. Pelo Al-Hilal fui campeão com 16 pontos de vantagem, agora foi muito mais equilibrado. O clube está crescendo muito e o Cris ajudou o Al-Nassr a ganhar uma dimensão mundial — concluiu.

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CR7 com o troféu da Liga Saudita após conquista. (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Enquanto Cristiano Ronaldo já projeta a disputa da Copa do Mundo de 2026 com Portugal, Bento vive um cenário diferente. O goleiro ficou fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Mundial, que contará com Alisson, Ederson e Weverton entre as opções para a meta da Seleção Brasileira.

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