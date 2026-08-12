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Messi volta aos gramados em Inter Miami x León após morte do pai

Argentino entrou no segundo tempo na derrota do Inter Miami para o León, pela Leagues Cup

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 23:23
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Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup
Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Lionel Messi voltou aos gramados nesta quarta-feira (12), pela primeira vez desde a morte de seu pai, Jorge Messi, e recebeu o carinho da torcida do Inter Miami. O atacante entrou no intervalo da derrota por 3 a 2 para o León, pela Leagues Cup, no Nu Stadium, em Miami.

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Messi começou a partida no banco e foi acionado no intervalo, quando o Inter Miami vencia por 1 a 0, com gol de Daniel Pinter, aos 42 minutos do primeiro tempo. O argentino entrou no lugar do próprio Pinter para disputar a etapa final.

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O retorno aconteceu cinco dias após a morte de Jorge Messi, que faleceu na última sexta-feira (7), aos 68 anos, em uma clínica de Rosário, na Argentina. Antes da partida, Messi havia se pronunciado nas redes sociais sobre a perda do pai e destacou a importância dele em sua trajetória no futebol.

— Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. A ficha não cai, ou melhor, não quero que caia. É muito difícil para mim imaginar que não vou mais te ver, que não vamos mais nos falar — escreveu o atacante.

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Lionel Messi ao lado de Jorge Messi
Lionel Messi ao lado de Jorge Messi (Foto: Reprodução/Instagram)

Messi retorna após período de luto

Com Messi em campo, o Inter Miami tentou sustentar a vantagem na etapa final, mas o León conseguiu a virada. Daniel Arcila marcou duas vezes, aos 50 e 83 minutos, enquanto Juan Domínguez também balançou as redes aos 61. Yannick Bright havia desempatado para o time de Miami aos 53.

Após o apito final, Johan Román, jogador do León, revelou ter conversado com Messi e deixado uma mensagem de apoio ao argentino.

— No final do jogo eu dei um abraço no Messi e falei: fique bem, você é ídolo de multidões — afirmou o jogador.

O resultado marcou a derrota do Inter Miami na estreia pela Leagues Cup, em uma partida que também ficou marcada pelo retorno de Messi após a perda do pai.

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Lionel Messi é cumprimentado por jogador adversário em Inter Miami x León pela Leagues Cup
Lionel Messi é cumprimentado por jogador adversário em Inter Miami x León pela Leagues Cup (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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