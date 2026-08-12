Partida entre La Coruña e Real Madrid vale taça; entenda Conheça o Troféu Teresa Herrera, tradicional na Espanha

O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Deportivo La Coruña no Estádio Riazor, na Galícia. Apesar de acontecer durante a pré-temporada, o confronto não é um simples amistoso: as equipes disputam a 81ª edição do Troféu Teresa Herrera, uma das taças de verão mais antigas e prestigiadas do futebol espanhol.

No momento, as equipes disputam o segundo tempo da partida e o Real Madrid vai vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Brahím Diaz. Endrick e Vini Jr estão em campo e iniciaram o jogo como titulares.

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Brahim Diaz comemora gol pelo Real Madrid contra o La Coruña. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

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A tradição do Troféu Teresa Herrera

Realizado anualmente desde 1946, o torneio serve como preparação para o calendário europeu e costuma reunir grandes clubes mundiais em La Coruña. O time da casa é o recordista absoluto da competição, somando 25 títulos conquistados ao longo das décadas. Para o "Depor", a partida deste ano tem um significado especial, pois marca os preparativos para o retorno do clube à primeira divisão da Espanha após oito anos longe da elite.

Mourinho faz testes no ataque do Real Madrid

Pelo lado merengue, o técnico José Mourinho utiliza o torneio para consolidar o esquema tático e dar minutagem aos atletas antes do início das competições oficiais. O treinador deve rodar o elenco, mas planeja utilizar peças importantes como Vinicius Júnior, Brahim Díaz e Arda Güler. No comando do ataque, a expectativa gira em torno de Endrick e do jovem Carlos Espí, que ganha uma oportunidade após o bom desempenho nos treinamentos recentes.

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A principal ameaça ao Real Madrid será o experiente atacante Pierre-Emerick Aubameyang. Aos 37 anos, o ex-jogador de Arsenal e Barcelona foi contratado pelo La Coruña para ser a referência técnica da equipe nesta nova fase na liga espanhola.

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Escalações e onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo por meio das plataformas DAZN e SportyNet.

Deportivo La Coruña: Román; Noubi, Comas, Barcia e Carrillo; Vilares, Soriano, Amatrucci e Angeliño; Nsongo e Aubameyang. Técnico: Antonio Hidalgo.

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Real Madrid: Lunin; Denzel Dumfries, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Eduardo Camavinga, Arda Güler e Brahim Díaz; Bernardo Silva, Endrick (Carlos Espí), Vini Jr. Técnico: José Mourinho.



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