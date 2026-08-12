Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Partida entre La Coruña e Real Madrid vale taça; entenda

Conheça o Troféu Teresa Herrera, tradicional na Espanha

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:30
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Real Madrid comemorando
Jogadores do Real Madrid comemoram gol. (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Deportivo La Coruña no Estádio Riazor, na Galícia. Apesar de acontecer durante a pré-temporada, o confronto não é um simples amistoso: as equipes disputam a 81ª edição do Troféu Teresa Herrera, uma das taças de verão mais antigas e prestigiadas do futebol espanhol.

No momento, as equipes disputam o segundo tempo da partida e o Real Madrid vai vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Brahím Diaz. Endrick e Vini Jr estão em campo e iniciaram o jogo como titulares.

continua após a publicidade
Brahim Diáz com os braços abertos
Brahim Diaz comemora gol pelo Real Madrid contra o La Coruña. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

➡️ Memphis se pronuncia, critica Corinthians e manda recado para Stabile: 'Não deixarei'

A tradição do Troféu Teresa Herrera

Realizado anualmente desde 1946, o torneio serve como preparação para o calendário europeu e costuma reunir grandes clubes mundiais em La Coruña. O time da casa é o recordista absoluto da competição, somando 25 títulos conquistados ao longo das décadas. Para o "Depor", a partida deste ano tem um significado especial, pois marca os preparativos para o retorno do clube à primeira divisão da Espanha após oito anos longe da elite.

Mourinho faz testes no ataque do Real Madrid

Pelo lado merengue, o técnico José Mourinho utiliza o torneio para consolidar o esquema tático e dar minutagem aos atletas antes do início das competições oficiais. O treinador deve rodar o elenco, mas planeja utilizar peças importantes como Vinicius Júnior, Brahim Díaz e Arda Güler. No comando do ataque, a expectativa gira em torno de Endrick e do jovem Carlos Espí, que ganha uma oportunidade após o bom desempenho nos treinamentos recentes.

continua após a publicidade

A principal ameaça ao Real Madrid será o experiente atacante Pierre-Emerick Aubameyang. Aos 37 anos, o ex-jogador de Arsenal e Barcelona foi contratado pelo La Coruña para ser a referência técnica da equipe nesta nova fase na liga espanhola.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Escalações e onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo por meio das plataformas DAZN e SportyNet.

Deportivo La Coruña: Román; Noubi, Comas, Barcia e Carrillo; Vilares, Soriano, Amatrucci e Angeliño; Nsongo e Aubameyang. Técnico: Antonio Hidalgo.

continua após a publicidade

Real Madrid: Lunin; Denzel Dumfries, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Eduardo Camavinga, Arda Güler e Brahim Díaz; Bernardo Silva, Endrick (Carlos Espí), Vini Jr. Técnico: José Mourinho.


🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
O atacante inglês do Aston Villa, número 39, Brian Madjo (à esquerda), comemora após marcar o gol de empate (1 a 1) contra o zagueiro holandês do Aston Villa, número 22, Ian Maatsen, durante a partida da Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Futebol Internacional

Aos 17 anos, joia quebra recorde na Supercopa da Uefa

Há 2 minutos
Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa

Lance! Negócios

PSG fatura prêmio milionário com conquista da Supercopa; veja valores

Há 14 minutos
Ronald em ação pelo Swansea City

Futebol Internacional

Ronald inicia quarta temporada no Swansea de olho em classificação na Copa

Há 25 minutos
Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa

Futebol Internacional

PSG confirma favoritismo diante do Aston Villa e é bicampeão da Supercopa da Uefa

Há 34 minutos
Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño

Palmeiras

Como assistir a Palmeiras e Cerro Porteño no Paramount+?

Há 43 minutos
Endrick em amistoso pelo Real Madrid

Fora de Campo

Lance de Endrick em Coruña x Real Madrid viraliza: 'Raçudo'

Há 58 minutos
Mais LANCE!
PSG x Aston Villa pela Supercopa da UEFA

Atitude de torcedor em PSG x Aston Villa choca web: 'De fora'

Novos terceiros uniformes de Real Madrid e Barcelona

Real Madrid e Barcelona anunciam seus terceiros uniformes para a temporada

Pedrinho ao lado da taça supercopa da Rússia

Ex-Corinthians, Pedrinho vê Seleção Brasileira como uma prioridade após evolução no Zenit

Kvaratskhelia abriu o placar em PSG x Aston Villa pela final da Supercopa da UEFA

Veja gols em PSG x Aston Villa: Kvaratskhelia, Madjo e Doué marcam

A equipe do Barcelona comemora a conquista do Campeonato Espanhol de 2025-2026 após a partida entre FC Barcelona e Real Madrid CF no Estádio Camp Nou, em Barcelona, ​​em 10 de maio de 2026. (Foto de Josep LAGO / AFP)

Como chega o Barcelona para a temporada 2026/27?

Xavi Hernández concede entrevista coletiva enquanto técnico do Barcelona

Xavi é anunciado como treinador da seleção holandesa

Rodri e Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Barcelona corre contra o tempo para fechar compra de Rodri

PSG levantando a taça da Champions League (lado esquerdo) e o Aston Villa celebrando a conquista da Europa League (lado direito).

PSG x Aston Villa: empate leva a Supercopa para a prorrogação?

Elenco do Arsenal alinhado antes da semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid

Chelsea e Manchester United miram joia do Arsenal

O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, acena para os torcedores presentes em Japão x Suécia após o jogo da Copa do Mundo

PSG contrata goleiro do Japão na Copa como estratégia comercial, diz jornal

Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League

Real Madrid muda de rumo com Mourinho e mira a volta ao topo da Europa

Thiago Almada em seus primeiros treinos com a camisa do River Plate

Zero pontos, zero gols: a crise que Almada tentará solucionar no River Plate

Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate

Torcedores do Flamengo reagem à fala de Almada no River Plate