Sem Ferran, campeões mundiais se reapresentam ao Barcelona
Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí e Pedri voltam aos treinamentos após as férias
Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí e Pedri se reapresentaram ao Barcelona nesta quarta-feira (12), na Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Os quatro campeões mundiais que ainda não haviam retornado ao clube passaram por exames médicos e iniciaram a preparação para a temporada 2026/27.
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A reapresentação não contou com Ferran Torres. O atacante foi liberado dos treinamentos enquanto Barcelona e Paris Saint-Germain avançam nas negociações para sua transferência. O acordo ainda está sendo finalizado pelos clubes.
Short bursts, high intensity. pic.twitter.com/lZsw9zKwMt— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2026
Ferran perto de deixar o Barcelona
Ferran Torres encerra um ciclo de quatro temporadas e meia no Barcelona. Durante o período, o atacante conquistou três títulos de LaLiga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.
Com o retorno de Yamal, Olmo, Cubarsí e Pedri, Hansi Flick passa a contar com os jogadores que devem iniciar a temporada. O Barcelona estreia na LaLiga no dia 23 de agosto, contra o Elche, fora de casa.
O clube ainda aguarda possíveis reforços para a temporada, entre eles Cancelo, Rodrigo, um centroavante e, possivelmente, um zagueiro.
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