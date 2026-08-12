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Ex-Corinthians, Pedrinho vê Seleção Brasileira como uma prioridade após evolução no Zenit

Ex-Corinthians, jogador fala sobre evolução no Zenit e sonho de defender o Brasil

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 16:37
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Pedrinho ao lado da taça supercopa da Rússia
Pedrinho com a taça da Supercopa da Rússia (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde que deixou o Corinthians, Pedrinho vive uma nova etapa da carreira no futebol russo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador falou sobre a evolução no Zenit, onde está desde 2024, e revelou o desejo de defender a Seleção Brasileira. O brasileiro passou por uma mudança importante em seu posicionamento e, além de atuar pelos lados do campo, passou a ser utilizado também como meia e até segundo volante.

Aos 22 anos, o jogador já construiu uma trajetória vencedora no clube de São Petersburgo. Desde sua chegada, Pedrinho conquistou cinco títulos: duas ligas russas, duas Supercopas da Rússia e uma Copa da Rússia. Na temporada 2025/26, em que o Zenit foi campeão nacional, o brasileiro terminou como vice-líder de assistências da equipe.

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Seleção Brasileira é prioridade no novo ciclo

A evolução no Zenit tem um objetivo claro para Pedrinho: vestir a camisa da Seleção Brasileira. O jogador não esconde que uma convocação está entre suas principais metas neste novo ciclo da equipe nacional.

Para alcançar esse objetivo, porém, o brasileiro entende que precisa primeiro manter um bom desempenho pelo clube. Nas duas primeiras partidas da temporada, Pedrinho já havia contribuído com duas assistências e espera seguir aumentando sua participação ofensiva.

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— Lógico que a Seleção Brasileira é uma prioridade para mim agora, nesse novo ciclo. Vou trabalhar muito bem — afirmou Pedrinho.

O meia também reforçou que pretende deixar os números e o desempenho no Zenit falarem por ele.

— Nesses dois jogos agora no começo da temporada já fiz duas assistências, espero manter. Fazendo bons jogos no meu clube, se tiver a oportunidade e eu trabalhando muito bem aqui, vou aproveitar lá (na Seleção). Tenho certeza, mas é uma prioridade para mim — afirmou o jogador.

Para Pedrinho, o caminho para uma nova convocação passa diretamente pelo trabalho realizado no futebol russo. O jogador reconhece que precisa cumprir seu papel no Zenit antes de pensar na oportunidade com a Seleção.

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— Tenho certeza de que é o sonho de qualquer jogador. É continuar fazendo a minha parte aqui com meus companheiros, fazendo uma boa temporada… Espero aumentar meus números de gols e assistências. […] É um sonho, mas primeiro eu tenho que fazer meu papel aqui dentro do clube para, quando tiver a oportunidade, abraçar muito bem — afirmou Pedrinho.

Nova função pode ajudar Pedrinho na briga por espaço

Uma das principais mudanças na carreira de Pedrinho desde a chegada ao Zenit foi a possibilidade de atuar mais centralizado. O jogador, que anteriormente estava mais acostumado a atuar pelos lados do campo, passou a exercer também a função de meia e até de segundo volante.

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A versatilidade pode ser um diferencial na busca por espaço na Seleção Brasileira, que ainda procura consolidar opções para o meio-campo. Pedrinho entende que a adaptação à nova função também contribuiu para sua evolução dentro de campo.

— Hoje eu me sinto muito mais confortável jogando de meia. Eu acho que evoluí bastante nessa posição, consigo enxergar mais o jogo, consigo dar mais passes, ter mais contato com a bola. É uma posição que eu gosto muito e que venho aprendendo cada vez mais — afirmou.

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Pedrinho de braços cruzados com a camisa do Zenit
Pedrinho em ação pelo Zenit (Foto: Reprodução/Instagram)

Convocação de Douglas Santos e Luiz Henrique anima brasileiro

A recente convocação de Douglas Santos e Luiz Henrique, companheiros de Pedrinho no Zenit, também aumentou a confiança do jogador. Para ele, a presença dos dois na Seleção mostra que atletas que atuam no futebol russo podem entrar no radar da equipe nacional.

— Eu fiquei muito feliz de ver o Douglas Santos e o Luiz Henrique sendo convocados, tenho certeza que abre um caminho muito grande aqui. Não só para a gente aqui do clube, mas como para todos os estrangeiros e brasileiros que disputam aqui. A gente sabe que agora tá tendo alguns olhares pra cá — afirmou Pedrinho.

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O jogador ainda contou que conversou com companheiros do Zenit que tiveram a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Segundo Pedrinho, os relatos reforçaram o significado de defender o país.

— A Copa do Mundo é o maior orgulho pra eles (Luiz Henrique e Douglas Santos). Só de estar vestindo a camisa da Seleção é uma honra para todos — destacou.

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Com títulos conquistados, maior versatilidade e bons números de assistência, Pedrinho tenta consolidar uma nova versão de seu futebol no Zenit. O próximo passo desejado pelo ex-Corinthians é transformar essa evolução em uma nova oportunidade com a Seleção Brasileira.

Luiz Henrique e Pedrinho no Zenit juntos
Luiz Henrique e Pedrinho em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação)

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