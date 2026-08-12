Atlético de Madrid acerta contratação de astro da Argentina
Cristian Romero deixa o Tottenham e vai defender o clube espanhol
O Atlético de Madrid chegou a um acordo com o Tottenham pela contratação de Cristian Romero por 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O zagueiro argentino, de 28 anos, ainda precisa realizar exames médicos antes de concluir a transferência.
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A negociação foi confirmada por Fabrizio Romano. Segundo o jornalista, o acordo entre os clubes prevê um acordo de 40 milhões de euros, já com valores adicionais incluídos. Inter de Milão e Barcelona também demonstraram interesse no defensor, mas não avançaram nas tratativas.
Romero chegou ao Tottenham na temporada 2022/23 por 52 milhões de euros junto a Atalanta, da Itália. Na última temporada, disputou 32 partidas, marcou seis gols e deu três assistências. O argentino também participou da Copa do Mundo de 2026, ficando perto do segundo título mundial, mas perdendo para a Espanha na final.
Nova etapa na carreira
A transferência para o Atlético de Madrid representará a primeira experiência de Romero no futebol espanhol. O defensor será mais uma opção para o elenco comandado pelo clube de Madri na temporada 2026/27.
O Barcelona chegou a avaliar a contratação do jogador, mas decidiu não avançar com a negociação. O Inter de Milão também esteve na disputa pelo zagueiro, enquanto o Tottenham não aceitou negociá-lo com o Arsenal.
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