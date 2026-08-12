Atlético de Madrid acerta contratação de astro da Argentina Cristian Romero deixa o Tottenham e vai defender o clube espanhol

O Atlético de Madrid chegou a um acordo com o Tottenham pela contratação de Cristian Romero por 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O zagueiro argentino, de 28 anos, ainda precisa realizar exames médicos antes de concluir a transferência.

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A negociação foi confirmada por Fabrizio Romano. Segundo o jornalista, o acordo entre os clubes prevê um acordo de 40 milhões de euros, já com valores adicionais incluídos. Inter de Milão e Barcelona também demonstraram interesse no defensor, mas não avançaram nas tratativas.

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Romero chegou ao Tottenham na temporada 2022/23 por 52 milhões de euros junto a Atalanta, da Itália. Na última temporada, disputou 32 partidas, marcou seis gols e deu três assistências. O argentino também participou da Copa do Mundo de 2026, ficando perto do segundo título mundial, mas perdendo para a Espanha na final.

Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Nova etapa na carreira

A transferência para o Atlético de Madrid representará a primeira experiência de Romero no futebol espanhol. O defensor será mais uma opção para o elenco comandado pelo clube de Madri na temporada 2026/27.

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O Barcelona chegou a avaliar a contratação do jogador, mas decidiu não avançar com a negociação. O Inter de Milão também esteve na disputa pelo zagueiro, enquanto o Tottenham não aceitou negociá-lo com o Arsenal.

Romero faz símbolo de coração após vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/AFP)

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