Real Madrid e Barcelona anunciam seus terceiros uniformes para a temporada
Clubes espanhóis apresentaram os novos modelos com propostas inspiradas em diferentes elementos de suas histórias
Real Madrid e Barcelona apresentaram, nesta quarta-feira (12), suas terceiras camisas para a temporada 2026/27. Os dois clubes espanhóis apostaram em propostas distintas: enquanto o time merengue escolheu o rosa intenso como cor predominante, o Barcelona optou por tons de verde em um modelo inspirado na década de 1990.
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Real Madrid aposta no rosa
O terceiro uniforme do Real Madrid tem o rosa intenso como cor predominante. A camisa conta com detalhes em branco, presentes nas três listras da adidas, no escudo e na publicidade. O modelo também apresenta um estampado inspirado nos padrões geométricos da artesanía latina.
Segundo a descrição divulgada pelo clube, a camisa foi desenvolvida para representar os laços entre o Real Madrid e seus torcedores espalhados pelo mundo, destacando a paixão pelo clube que ultrapassa fronteiras, idiomas e culturas.
O uniforme também utiliza tecidos leves e tecnologia 3D, com a tecnologia climacool+ da Adidas, desenvolvida para ajudar na evacuação da umidade e manter os jogadores frescos.
Barcelona resgata os anos 90
O Barcelona também apresentou sua terceira camisa para a temporada 2026/27. O modelo tem inspiração na década de 1990 e utiliza principalmente os tons "verde frost" e "cactus dust".
A campanha de lançamento tem como lema "Antes que jogadores, culés" e homenageia a geração de atletas que cresceram torcendo pelo Barcelona antes de chegarem ao clube e defenderem o escudo azul e grená. A camisa utiliza tecnologia Nike Aero-FIT e tecido jacquard.
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