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Real Madrid e Barcelona anunciam seus terceiros uniformes para a temporada

Clubes espanhóis apresentaram os novos modelos com propostas inspiradas em diferentes elementos de suas histórias

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 16:58
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Novos terceiros uniformes de Real Madrid e Barcelona
Novos terceiros uniformes de Real Madrid e Barcelona (Fotos: Divulgação)

Real Madrid e Barcelona apresentaram, nesta quarta-feira (12), suas terceiras camisas para a temporada 2026/27. Os dois clubes espanhóis apostaram em propostas distintas: enquanto o time merengue escolheu o rosa intenso como cor predominante, o Barcelona optou por tons de verde em um modelo inspirado na década de 1990.

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Real Madrid aposta no rosa

O terceiro uniforme do Real Madrid tem o rosa intenso como cor predominante. A camisa conta com detalhes em branco, presentes nas três listras da adidas, no escudo e na publicidade. O modelo também apresenta um estampado inspirado nos padrões geométricos da artesanía latina.

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Segundo a descrição divulgada pelo clube, a camisa foi desenvolvida para representar os laços entre o Real Madrid e seus torcedores espalhados pelo mundo, destacando a paixão pelo clube que ultrapassa fronteiras, idiomas e culturas.

O uniforme também utiliza tecidos leves e tecnologia 3D, com a tecnologia climacool+ da Adidas, desenvolvida para ajudar na evacuação da umidade e manter os jogadores frescos.

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Novo terceiro uniforme do Real Madrid
Novo terceiro uniforme do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Barcelona resgata os anos 90

O Barcelona também apresentou sua terceira camisa para a temporada 2026/27. O modelo tem inspiração na década de 1990 e utiliza principalmente os tons "verde frost" e "cactus dust".

A campanha de lançamento tem como lema "Antes que jogadores, culés" e homenageia a geração de atletas que cresceram torcendo pelo Barcelona antes de chegarem ao clube e defenderem o escudo azul e grená. A camisa utiliza tecnologia Nike Aero-FIT e tecido jacquard.

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Novo terceiro uniforme do Barcelona
Novo terceiro uniforme do Barcelona (Foto: Divulgação)

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