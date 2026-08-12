Ronald inicia quarta temporada no Swansea de olho em classificação na Copa
Primeiro brasileiro da história do clube estreia em 2026/27 neste fim de semana contra o Birmingham
Ronald começa neste fim de semana sua quarta temporada pelo Swansea City. Primeiro brasileiro a defender o clube galês, o atacante terá o Birmingham como primeiro adversário oficial em 2026/27, em confronto pela Copa da Liga Inglesa. A partida abre o calendário competitivo dos Swans na nova temporada.
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Aos 116 jogos pelo Swansea, Ronald chega ao novo ciclo com 11 gols e 12 assistências desde que desembarcou no futebol inglês, na metade da temporada 2023/24. O período no clube também consolidou a adaptação do brasileiro ao futebol britânico, depois de uma trajetória iniciada no Brasil e com passagem por Portugal.
— É sempre especial iniciar uma nova temporada, ainda mais agora, entrando no meu quarto ano com a camisa do Swansea. Conheço cada vez melhor o clube, a cidade e a competição, e espero utilizar toda essa experiência para ajudar a equipe. Fizemos uma boa preparação e estamos motivados para começar bem — destacou Ronald.
O duelo pela Copa da Liga Inglesa será contra um Birmingham que tem Tom Brady entre seus investidores. Como a competição é disputada em formato eliminatório, Ronald espera que o Swansea mantenha atenção desde o início para avançar de fase.
— Teremos um desafio importante contra o Birmingham pela Copa da Liga Inglesa. Sabemos que jogos eliminatórios exigem muita concentração e entrega, porque cada detalhe pode fazer a diferença. Queremos apresentar um bom futebol, conquistar a classificação e iniciar a temporada 2026/27 de maneira positiva — afirmou.
Trajetória
Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Ronald soma 248 jogos como profissional. O atacante passou por Corumbaense, Atlético-GO, Grêmio Anápolis e Guarani antes de atuar pelo Estrela da Amadora, de Portugal.
No clube português, participou do acesso à elite na temporada 2022/23. Depois, transferiu-se para o Swansea, onde se tornou o primeiro brasileiro da história da equipe. Desde então, o atacante acumulou 116 partidas e se aproximou da metade de todos os jogos disputados na carreira profissional.
O Swansea disputa a Championship e tenta retornar à Premier League, competição que não disputa desde a temporada 2017/18. Além da participação na competição, o Swansea passou a ter entre seus sócios minoritários o rapper Snoop Dogg e o meio-campista Luka Modric.
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