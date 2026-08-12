Aos 17 anos, joia quebra recorde na Supercopa da Uefa
Aos 17 anos, Brian Madjo se torna o mais jovem a marcar na Supercopa da Uefa
A decisão da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (12), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, consagrou um novo dono para uma das marcas mais cobiçadas do futebol internacional. Com apenas 17 anos e 8 meses, o atacante Brian Madjo, do Aston Villa, cravou seu nome na história do esporte ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na história da competição europeia. Apesar do feito individual do jovem prodígio, o PSG venceu o duelo por 2 a 1 e ficou com o bicampeonato.
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Madjo se tornou o jogador mais jovem a marcar na Supercopa da Uefa
O feito de Brian Madjo foi construído com traços de maturidade e poder de reação ainda no primeiro tempo. Após o PSG abrir o placar aos 20 minutos com Khvicha Kvaratskhelia, o Aston Villa passou a explorar as brechas na saída de bola do time francês. Na primeira oportunidade clara, Madjo recebeu em boa posição e carimbou a trave. Sem se abalar, a promessa de 17 anos voltou a ser acionada minutos depois e não desperdiçou: atacou a segunda trave com faro artilheiro e finalizou com precisão para vencer o goleiro Safonov, estabelecendo o recorde histórico de precocidade no torneio.
Como foi a partida entre PSG e Aston Villa?
Com um início de jogo equilibrado, PSG e Aston Villa pouco criaram nos primeiros minutos. O cenário mudou aos 20 minutos, quando o time francês encaixou um bom ataque e Doué encontrou Kvaratskhelia, que dominou e acertou um belo chute para abrir o placar da final da Supercopa da Uefa. Após o gol, a partida retomou o ritmo inicial, mas o Aston Villa passou a encontrar mais espaços e levou perigo em algumas oportunidades, principalmente após erros do PSG na saída de bola. Em uma delas, Madjo recebeu em boa posição e acertou a trave, na melhor chance dos ingleses até então. Pouco depois, porém, o atacante não desperdiçou: novamente acionado, desta vez na segunda trave, Madjo finalizou com precisão e venceu Safonov para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa, o Aston Villa voltou impondo ritmo e criou a primeira boa oportunidade, quando McGinn recebeu de Madjo em contra-ataque, finalizou e parou em boa defesa do goleiro Safonov. O PSG, porém, reagiu e retomou o controle da partida. Em grande passe de Dembélé, Désiré Doué recebeu livre e marcou o segundo gol francês. A princípio, o lance gerou dúvidas sobre um possível impedimento, mas a checagem do VAR confirmou a validade do gol. Depois de virar o placar, o PSG conseguiu equilibrar a partida, controlou as ações do Aston Villa nos minutos finais e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a vitória por 2 a 1, o bicampeonato consecutivo da Supercopa da Uefa e mais um título internacional.
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