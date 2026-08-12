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Real Madrid vence Coruña e conquista Troféu Teresa Herrera

Com Vini Jr. e Endrick titulares, equipe de José Mourinho vence por 1 a 0, com gol de Brahim Díaz

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 19:42
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Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera
Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

O Real Madrid venceu o Deportivo de A Coruña por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), no Estádio Abanca-Riazor, e conquistou o Troféu Teresa Herrera. O único gol da partida foi marcado por Brahim Díaz, nos acréscimos do primeiro tempo, após lançamento do goleiro Lunin.

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Vini Jr. e Endrick formaram o ataque titular do time comandado por José Mourinho. O camisa 9 foi substituído no intervalo, enquanto Vini permaneceu em campo até a metade do segundo tempo. O brasileiro tem nove dias de pré-temporada com o elenco e ainda busca atingir a melhor condição física.

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A vitória mantém o Real Madrid invicto na preparação para a temporada 2026/27, com duas vitórias e um empate. Antes do duelo contra o Coruña, a equipe havia vencido Alcorcón e Leganés, além de empatar com a Fiorentina.

Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera
Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Como foi o jogo?

O Real Madrid criou as principais oportunidades no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Arda Güler cruzou uma bola parada para Endrick, que finalizou de forma acrobática, mas parou no goleiro adversário.

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Nos acréscimos, Lunin defendeu uma cabeçada de Noubi e iniciou a jogada do gol. O goleiro fez um lançamento com as mãos para Brahim Díaz, que avançou pelo campo, entrou na área e finalizou para abrir o placar.

Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera
Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Na segunda etapa, o A Coruña aumentou a pressão em busca do empate, mas o Real Madrid conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

O Real Madrid encerra a pré-temporada no próximo domingo (16), contra o Schalke 04, na Alemanha. A estreia na LaLiga será no dia 22, diante do Espanyol, fora de casa. O duelo contra a Real Sociedad foi adiado para 26 de agosto.

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A tradição do Troféu Teresa Herrera

Realizado anualmente desde 1946, o torneio serve como preparação para o calendário europeu e costuma reunir grandes clubes mundiais em Coruña. O time da casa é o recordista absoluto da competição, somando 25 títulos conquistados ao longo das décadas. Para o "Depor", a partida deste ano tem um significado especial, pois marca os preparativos para o retorno do clube à primeira divisão da Espanha após oito anos longe da elite.

Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera
Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

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