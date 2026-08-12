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Saiba quem precisa reconquistar lugar entre as estrelas de La Liga

Estrelas buscam recuperar espaço e protagonismo na nova temporada

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 18:48
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gavi comemora gol pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)
Gavi comemora gol pelo Barcelona pela La Liga (Foto: Fadel Senna/AFP)

A La Liga 2026/27 está prestes a começar, e a nova temporada representa uma oportunidade para jogadores importantes recuperarem protagonismo no futebol espanhol. Entre lesões, perda de espaço e mudanças nos elencos, Rodrygo, Gavi e Camavinga chegam ao campeonato com a missão de voltar a ocupar posições de destaque. Já Raphinha vive um cenário diferente: consolidado como referência do Barcelona, terá de manter o alto nível diante da chegada de novos concorrentes.

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Gavi busca sequência após período marcado por lesões

Gavi ganhou espaço no Barcelona ainda muito jovem e rapidamente se tornou titular, além de conquistar uma vaga na seleção espanhola. O meio-campista, porém, não conseguiu manter a mesma frequência de jogos por conta de um histórico de lesões, que interrompeu sua evolução e reduziu sua participação na equipe.

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Na última temporada, Gavi disputou poucas partidas e, no ponto alto da temporada ficou no banco em boa parte da campanha da Espanha na Copa do Mundo. Agora, o desafio é recuperar a regularidade física e voltar a ter uma sequência que permita ao jogador retomar o protagonismo que conquistou nos primeiros anos de carreira.

Gavi foi pouco aproveitado pela Espanha na Copa do Mundo
Gavi foi pouco aproveitado pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Camavinga tenta dar resposta após temporada irregular

Camavinga teve uma temporada 2025/26 marcada por oscilações no Real Madrid. Problemas físicos atrapalharam sua sequência, enquanto o francês também perdeu espaço momentaneamente no time titular. A expulsão contra o Bayern de Munique, nas quartas de final da Champions League, foi outro episódio que pesou na avaliação negativa de parte da torcida.

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O desempenho abaixo do esperado também custou ao meio-campista uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Com a nova temporada pela frente, Camavinga terá a oportunidade de recuperar a confiança, voltar ao onze inicial e mostrar novamente o nível que fez dele um dos jovens mais valorizados do futebol europeu.

Camavinga se despedindo do campo após a expulsão em Real Madrid x Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Camavinga se despedindo do campo após a expulsão em Real Madrid x Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Rodrygo precisa recuperar protagonismo no Real Madrid após lesão grave

Rodrygo já foi um dos principais jogadores do Real Madrid, especialmente pela capacidade de decidir partidas importantes. O cenário, porém, mudou com a chegada de Kylian Mbappé, que aumentou a concorrência no ataque, enquanto uma lesão afastou o brasileiro dos gramados por um longo período e dificultou ainda mais sua sequência na equipe.

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De volta aos planos do Real Madrid, Rodrygo deve retornar aos gramados no decorrer da temporada 2026/27 e terá pela frente uma difícil missão: recuperar ritmo, espaço e protagonismo no elenco. O atacante precisará aproveitar as oportunidades, voltar a ter sequência e mostrar novamente o futebol que o colocou entre os principais jogadores do clube espanhol.

Atacante já teve uma repercussão nas redes com Maisa 3 anos atrás (Foto: Fadel Senna/AFP)
Rodrygo em ação pelo Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Raphinha terá concorrência maior no Barcelona

Raphinha é o caso diferente da lista. O brasileiro não chega à temporada precisando recuperar espaço, já que se consolidou como uma das principais referências do Barcelona. A questão será manter esse status diante de um elenco que ganhou novas opções para o setor ofensivo.

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O clube contratou Anthony Gordon e Karim Adeyemi, aumentando a concorrência no ataque. Raphinha também terá de administrar os problemas físicos que já o afetaram. Na Copa do Mundo, começou como titular do Brasil, mas virou desfalque a partir da segunda rodada. Para seguir entre os protagonistas do Barcelona, a regularidade será fundamental.

Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada
Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada (Foto: Divulgação/Barcelona)

Quando começa a temporada 2026/27 da La Liga?

La Liga retorna na temporada 2026/2027 com a promessa de muita emoção na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol será o primeiro dentre as cinco grandes ligas da Europa a retornar com início marcado para o dia 15 de agosto. Nesse sábado, o Alavés recebe o Getafe, enquanto o Sevilla encara o Rayo Vallecano em casa.

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Nem Barcelona, nem Real Madrid entram em campo na primeira semana da La Liga por conta da presença de uma grande quantidade de jogadores de ambas as equipes na Copa do Mundo. Os merengues estreiam no dia 22 de agosto contra o Espanyol, enquanto os culés iniciam a defesa do título do Campeonato Espanhol contra o Elche no dia 23 de agosto.

A La Liga mantém o formato de pontos corridos com os 20 clubes se enfrentando em jogos de turno e returno, o que totaliza 38 rodadas. Com início em agosto, o Campeonato Espanhol se encerrará em maio de 2027.

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A equipe do Barcelona comemora a conquista do Campeonato Espanhol de 2025-2026 após a partida entre FC Barcelona e Real Madrid CF no Estádio Camp Nou, em Barcelona, ​​em 10 de maio de 2026. (Foto de Josep LAGO / AFP)

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