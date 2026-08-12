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Veja gols em PSG x Aston Villa: Kvaratskhelia, Madjo e Doué marcam

Equipes se enfrentam na final da Supercopa da UEFA

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 16:35
Atualizado há 3 minutos
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Kvaratskhelia abriu o placar em PSG x Aston Villa pela final da Supercopa da UEFA
Kvaratskhelia abriu o placar em PSG x Aston Villa pela final da Supercopa da UEFA (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Áustria, pela final da Supercopa da UEFA. Durante o primeiro tempo do confronto, o atacante Kvaratskhelia colocou a equipe francesa na frente do placar. Antes do intervalo, Brian Madjo deixou tudo igual. Na segunda etapa, Doué voltou a colocar os franceses na liderança.

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O cronômetro marcava 19 minutos, quando o georgiano recebeu pela ponta esquerda. Com a caracterísitca clássica do drible, ele fintou a marcação, cortou para dentro e finalizou no ângulo do gol de Marco Bizot. Veja abaixo:

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Na reta final do primeiro tempo o atacante Brian Madjo empatou a partida para a equipe inglesa aos 44 minutos. Em uma bola aérea, o jovem de 17 anos conseguiu se desvencilhar da marcação para marcar. Veja abaixo:

No segundo tempo, Doué voltou a colocar o PSG na frente do placar. O lance precisou ser chegado pelo VAR para ser validado.

Como foi PSG X Aston Villa?

Texto por: Igor Reis

Com um início de jogo equilibrado, PSG e Aston Villa pouco criaram nos primeiros minutos. O cenário mudou aos 20 minutos, quando o time francês encaixou um bom ataque e Doué encontrou Kvaratskhelia, que dominou e acertou um belo chute para abrir o placar da final da Supercopa da Uefa. Após o gol, a partida retomou o ritmo inicial, mas o Aston Villa passou a encontrar mais espaços e levou perigo em algumas oportunidades, principalmente após erros do PSG na saída de bola. Em uma delas, Madjo recebeu em boa posição e acertou a trave, na melhor chance dos ingleses até então. Pouco depois, porém, o atacante não desperdiçou: novamente acionado, desta vez na segunda trave, Madjo finalizou com precisão e venceu Safonov para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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Na segunda etapa, o Aston Villa voltou impondo ritmo e criou a primeira boa oportunidade, quando McGinn recebeu de Madjo em contra-ataque, finalizou e parou em boa defesa do goleiro Safonov. O PSG, porém, reagiu e retomou o controle da partida. Em grande passe de DembéléDésiré Doué recebeu livre e marcou o segundo gol francês. A princípio, o lance gerou dúvidas sobre um possível impedimento, mas a checagem do VAR confirmou a validade do gol. Depois de virar o placar, o PSG conseguiu equilibrar a partida, controlou as ações do Aston Villa nos minutos finais e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a vitória por 2 a 1, o bicampeonato consecutivo da Supercopa da Uefa e mais um 

título internacional.

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Doué marcou o segundo gol do PSG na Supercopa da Uefa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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