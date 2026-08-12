Bruno Guimarães estreia no Arsenal e volta a cobrar pênalti após a Copa
Meia estreou em empate contra o Como e bateu cobrança de pênalti após o jogo
O volante Bruno Guimarães fez sua primeira partida oficial com a camisa do Arsenal nesta quarta-feira (12), em um amistoso contra o Como, da Itália, realizado em Londres. Recém-chegado ao clube, o brasileiro participou do um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi um dos protagonistas na vitória dos Gunners por 4 a 3 na disputa de pênaltis, convertendo sua cobrança com segurança.
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Volante voltou a cobrar penalidade após a Copa
Bruno Guimarães iniciou o duelo no banco de reservas e entrou em campo no segundo tempo, atuando durante os 45 minutos finais. No tempo normal, o Arsenal abriu o placar aos 33 minutos da etapa inicial com Lewis-Skelly, volante que disputa posição com o meia brasileiro, e que aproveitou uma falha do goleiro Butez. Pouco depois, a equipe italiana igualou o marcador com um golaço de Baturina.
A disputa por penalidades, que já havia sido combinada entre as diretorias independentemente do placar, trouxe de volta a lembrança recente do jogo em que a Seleção Brasileira foi eliminada na Copa. Bruno não batia um pênalti desde as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando teve sua cobrança defendida pelo goleiro Nyland na eliminação do Brasil para a Noruega. Desta vez, o volante balançou as redes e ajudou o time londrino a garantir a vitória no amistoso, diante de sua torcida.
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Arsenal fez investimento pesado em Bruno Guimarães e tem projeto a longo prazo
Anunciado oficialmente no último sábado (8), Bruno Guimarães chega ao Emirates Stadium como uma das maiores contratações da história do Arsenal. O clube desembolsou 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 515 milhões na cotação atual) para tirar o atleta de 28 anos do Newcastle.
O meio-campista assinou um contrato por quatro temporadas com os atuais campeões da Premier League. A contratação servirá para o técnico Mikel Arteta contar com mais experiência e qualidade técnica no setor de meio-campo da equipe, visando a disputa da Champions League e tentativa de defender o posto de atual campeão inglês.
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