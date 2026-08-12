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PSG fatura prêmio milionário com conquista da Supercopa; veja valores

Equipe parisiense conquista o torneio pelo segundo ano consecutivo e acumula valores milionários com taças recentes na Europa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
12/08/2026 18:18
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Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa
Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa - (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O PSG derrotou o Aston Villa pelo placar de 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (12), e consagrou-se campeão da Supercopa da Uefa pelo segundo ano consecutivo. Além de conquistar o primeiro troféu da temporada, o time parisiense desembolsou uma quantia milionária em premiação.

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No total, o campeão PSG receberá € 5 milhões (R$ 29,44 milhões) em prêmios. O montante financeiro de € 5 milhões consiste em uma taxa de participação de € 4 milhões (R$ 23,88 milhões) e um bônus de vitória de € 1 milhão (R$ 5,97 milhões).

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Desire Doue celebrando o segundo gol do PSG contra o Aston Villa na Supercopa da Uefa
Desire Doue celebrando o segundo gol do PSG contra o Aston Villa na Supercopa da Uefa - (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Outras premiações conquistadas pelo PSG

O PSG também conquistou o bicampeonato consecutivo da Champions League na temporada 2025/26. Depois de empatar com o Arsenal no tempo regulamentar, a equipe francesa superou os Gunners nas penalidades e alcançou a marca de décimo time na história a vencer duas finais seguidas (2025 e 2026). Além do trunfo em campo, o clube parisiense faturou € 92,4 milhões (R$ 551,54 milhões) em premiações no torneio.

Veja a premiação total do PSG na Liga dos Campeões por fase

  • Fase de liga (fixo): 18,6 milhões de euros;
  • Bônus extra pelos resultados (quatro vitórias e dois empates): 9,8 milhões de euros;
  • Playoffs: 1 milhão de euros;
  • Oitavas de final: 11 milhões de euros;
  • Quartas de final: 12,5 milhões de euros;
  • Semifinal: 15 milhões de euros em premiação;
  • Classificação para a final: € 18,5 milhões por clube;
  • Campeão: 6 milhões de euros.
Luis Enrique celebrando o título da Supercopa da UEFA.
Luis Enrique celebrando o título da Supercopa da UEFA - (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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