PSG fatura prêmio milionário com conquista da Supercopa; veja valores
Equipe parisiense conquista o torneio pelo segundo ano consecutivo e acumula valores milionários com taças recentes na Europa
O PSG derrotou o Aston Villa pelo placar de 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (12), e consagrou-se campeão da Supercopa da Uefa pelo segundo ano consecutivo. Além de conquistar o primeiro troféu da temporada, o time parisiense desembolsou uma quantia milionária em premiação.
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No total, o campeão PSG receberá € 5 milhões (R$ 29,44 milhões) em prêmios. O montante financeiro de € 5 milhões consiste em uma taxa de participação de € 4 milhões (R$ 23,88 milhões) e um bônus de vitória de € 1 milhão (R$ 5,97 milhões).
Outras premiações conquistadas pelo PSG
O PSG também conquistou o bicampeonato consecutivo da Champions League na temporada 2025/26. Depois de empatar com o Arsenal no tempo regulamentar, a equipe francesa superou os Gunners nas penalidades e alcançou a marca de décimo time na história a vencer duas finais seguidas (2025 e 2026). Além do trunfo em campo, o clube parisiense faturou € 92,4 milhões (R$ 551,54 milhões) em premiações no torneio.
Veja a premiação total do PSG na Liga dos Campeões por fase
- Fase de liga (fixo): 18,6 milhões de euros;
- Bônus extra pelos resultados (quatro vitórias e dois empates): 9,8 milhões de euros;
- Playoffs: 1 milhão de euros;
- Oitavas de final: 11 milhões de euros;
- Quartas de final: 12,5 milhões de euros;
- Semifinal: 15 milhões de euros em premiação;
- Classificação para a final: € 18,5 milhões por clube;
- Campeão: 6 milhões de euros.
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