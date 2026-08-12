Lance de Endrick em Coruña x Real Madrid viraliza: 'Raçudo'
Equipes se enfrentam por amistoso
O Real Madrid realiza um jogo amistoso contra o Deportivo La Coruña, nesta quarta-feira (12), na Espanha, pela pré-temporada europeia. No confronto, um lance do atacante Endrick chamou atenção nas redes sociais.
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A jogada aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava apenas cinco minutos quando o camisa nove, ao realizar uma pressão na saída de bola adversária, acertou um carrinho violento no defensor do La Coruña.
A entrada do brasileiro viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores brasileiros se mostraram surpresos com o lance e destacaram a raça de Endrick, que busca espaço no estrelado elenco do Real Madrid desta temporada. Veja a repercussão abaixo:
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Que isso, Endrick kkkkkkkkkkk— Central do Braga (@CentralDoBrega) August 12, 2026
quase matou o zagueiro do La Coruña pic.twitter.com/0hvheWUAKG
O Endrick passou deslizando por aqui na frente de casa, PQP... Quase aposenta o jogador do La Coruña pic.twitter.com/fpqJv5JW0p— ENDRICK DAILY (@endrickzonee) August 12, 2026
Que entrada foi essa do Endrick 😳— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 12, 2026
Quase matou o zagueiro do La Coruña pic.twitter.com/9W69EqCHPS
Endrick o baja revoluciones o en cada partido que juegue en la liga Negreira lo van a mandar al vestuario— (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) August 12, 2026
pic.twitter.com/xCIFPmyls3
Tradução: Endrick ou baixa as rotações ou em cada jogo que disputar em LaLiga o vão mandar para o vestiário.
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