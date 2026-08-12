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Lance de Endrick em Coruña x Real Madrid viraliza: 'Raçudo'

Equipes se enfrentam por amistoso

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:34
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Endrick em amistoso pelo Real Madrid
Endrick em amistoso pelo Real Madrid (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

O Real Madrid realiza um jogo amistoso contra o Deportivo La Coruña, nesta quarta-feira (12), na Espanha, pela pré-temporada europeia. No confronto, um lance do atacante Endrick chamou atenção nas redes sociais.

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A jogada aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava apenas cinco minutos quando o camisa nove, ao realizar uma pressão na saída de bola adversária, acertou um carrinho violento no defensor do La Coruña.

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A entrada do brasileiro viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores brasileiros se mostraram surpresos com o lance e destacaram a raça de Endrick, que busca espaço no estrelado elenco do Real Madrid desta temporada. Veja a repercussão abaixo:

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Tradução: Endrick ou baixa as rotações ou em cada jogo que disputar em LaLiga o vão mandar para o vestiário.

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