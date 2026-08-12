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PSG confirma favoritismo diante do Aston Villa e é bicampeão da Supercopa da Uefa

PSG conquistou o título pela segunda vez após vencer em 2025

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:58
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa
PSG conquistou o bicampeonato da Supercopa da Uefa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O PSG conquistou a Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (12), ao vencer o Aston Villa por 2 a 1, na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria. Kvaratskhelia e Désiré Doué marcaram os gols do clube francês, enquanto Madjo descontou para a equipe inglesa. Com o resultado, o time de Paris garantiu o bicampeonato consecutivo da competição.

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Como foi PSG x Aston Villa pela Supercopa da Uefa

1° tempo

Com um início de jogo equilibrado, PSG e Aston Villa pouco criaram nos primeiros minutos. O cenário mudou aos 20 minutos, quando o time francês encaixou um bom ataque e Doué encontrou Kvaratskhelia, que dominou e acertou um belo chute para abrir o placar da final da Supercopa da Uefa. Após o gol, a partida retomou o ritmo inicial, mas o Aston Villa passou a encontrar mais espaços e levou perigo em algumas oportunidades, principalmente após erros do PSG na saída de bola. Em uma delas, Madjo recebeu em boa posição e acertou a trave, na melhor chance dos ingleses até então. Pouco depois, porém, o atacante não desperdiçou: novamente acionado, desta vez na segunda trave, Madjo finalizou com precisão e venceu Safonov para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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Madjo vibrando após marcar contra o PSG
Madjo após marcar contra o PSG na Supercopa da Uefa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

2° tempo

Na segunda etapa, o Aston Villa voltou impondo ritmo e criou a primeira boa oportunidade, quando McGinn recebeu de Madjo em contra-ataque, finalizou e parou em boa defesa do goleiro Safonov. O PSG, porém, reagiu e retomou o controle da partida. Em grande passe de Dembélé, Désiré Doué recebeu livre e marcou o segundo gol francês. A princípio, o lance gerou dúvidas sobre um possível impedimento, mas a checagem do VAR confirmou a validade do gol. Depois de virar o placar, o PSG conseguiu equilibrar a partida, controlou as ações do Aston Villa nos minutos finais e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a vitória por 2 a 1, o bicampeonato consecutivo da Supercopa da Uefa e mais um título internacional.

Doué comemorando de braços abertos e correndo
Doué marcou o segundo gol do PSG na Supercopa da Uefa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja os gols

Ficha técnica de PSG x Aston Villa

PSG 0 x 0 Aston Villa
🏆 Supercopa da Uefa 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria
🥅 Gols: (PSG) Kvaratskhelia, 20' 1T° (1x0) - (AVL) Madjo, 45' 1T° (1x1) - (PSG) D. Doué, 16' 2T° (2x1)
🟨 Cartões amarelos: (AVL) P.Torres, João Gomes e McGinn
👮 Arbitragem: Omar Artan (Somália), Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti) e Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Quênia) e Marco Di Bello (Itália)

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Escalações de PSG e Aston Villa

🔵 PSG
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaïre-Emery; Akliouche, Doué e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.

🟣 Aston Villa
Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; João Gomes, Kamara, McGinn e Buendía; G. Hemmings e B. Madjo.
Técnico: Unai Emery.

Brasileiros em campo na Supercopa da Uefa

Entre os brasileiros em campo, João Gomes teve uma atuação apagada pelo Aston Villa. Recém-chegado ao clube, o volante recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo e acabou substituído no meio da segunda etapa. Alysson, por sua vez, entrou quando o placar já estava em 2 a 1 para o PSG e teve pouco mais de 20 minutos em campo, sem tempo suficiente para mudar o cenário da partida. Do lado francês, Marquinhos voltou a levantar um troféu como capitão e líder do PSG, mantendo a rotina de sair campeão em grandes decisões pelo clube.

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Marquinhos de braços abertos cumprimentando a torcida do PSG
Marquinhos antes de jogo da Supercopa da Uefa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Todos os campeões da Supercopa da Uefa

CampeãoAnos dos títulos

Real Madrid

2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

Milan

1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Barcelona

1992, 1997, 2009, 2011, 2015

Liverpool

1977, 2001, 2005, 2019

Atlético de Madrid

2010, 2012, 2018

PSG

2025 e 2026

Ajax

1973, 1995

Anderlecht

1976, 1978

Bayern de Munique

2013, 2020

Chelsea

1998, 2021

Juventus

1984, 1996

Valencia

1980, 2004

Porto

1987

Nottingham Forest

1979

Aston Villa

1982

Aberdeen

1983

Steaua Bucareste

1986

Mechelen

1988

Parma

1993

Lazio

1999

Galatasaray

2000

Sevilla

2006

Zenit

2008

Manchester United

1991

Manchester City

2023

Quem são os maiores campeões da Supercopa da Uefa?

  1. 6 TÍTULOS - Real Madrid (ESP)
  2. 5 TÍTULOS - Barcelona (ESP), Milan (ITA)
  3. 4 TÍTULOS - Liverpool (ING)
  4. 3 TÍTULOS - Atlético de Madrid (ESP)
  5. 2 TÍTULOS - PSG (FRA)* Chelsea (ING), Ajax (HOL), Anderlecht (BEL), Valencia (ESP) e Juventus (ITA)
  6. 1 TÍTULO - Sevilla (ESP), Porto (PORT), Manchester United (ING), Dínamo de Kiev (UA), Nottingham Forest (ING), Aston Villa (ING), Aberdeen (GBR), Steaua Bucareste (RO), KV Mechelen (BEL), Parma (ITA), Lazio (ITA), Galatasaray (TUR), Manchester City (ING) e Zenit (RUS)

O que vem por aí para PSG e Aston Villa

Após a disputa da Supercopa da Uefa, PSG e Aston Villa voltam a campo em compromissos distintos. O PSG enfrenta o Lens no domingo (16), às 15h45 (de Brasília), pelo Trophée des Champions. Já o Aston Villa encara o Borussia Mönchengladbach no sábado (15), às 10h30 (de Brasília), em amistoso internacional.

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