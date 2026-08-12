PSG confirma favoritismo diante do Aston Villa e é bicampeão da Supercopa da Uefa
PSG conquistou o título pela segunda vez após vencer em 2025
O PSG conquistou a Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (12), ao vencer o Aston Villa por 2 a 1, na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria. Kvaratskhelia e Désiré Doué marcaram os gols do clube francês, enquanto Madjo descontou para a equipe inglesa. Com o resultado, o time de Paris garantiu o bicampeonato consecutivo da competição.
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Como foi PSG x Aston Villa pela Supercopa da Uefa
1° tempo
Com um início de jogo equilibrado, PSG e Aston Villa pouco criaram nos primeiros minutos. O cenário mudou aos 20 minutos, quando o time francês encaixou um bom ataque e Doué encontrou Kvaratskhelia, que dominou e acertou um belo chute para abrir o placar da final da Supercopa da Uefa. Após o gol, a partida retomou o ritmo inicial, mas o Aston Villa passou a encontrar mais espaços e levou perigo em algumas oportunidades, principalmente após erros do PSG na saída de bola. Em uma delas, Madjo recebeu em boa posição e acertou a trave, na melhor chance dos ingleses até então. Pouco depois, porém, o atacante não desperdiçou: novamente acionado, desta vez na segunda trave, Madjo finalizou com precisão e venceu Safonov para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.
2° tempo
Na segunda etapa, o Aston Villa voltou impondo ritmo e criou a primeira boa oportunidade, quando McGinn recebeu de Madjo em contra-ataque, finalizou e parou em boa defesa do goleiro Safonov. O PSG, porém, reagiu e retomou o controle da partida. Em grande passe de Dembélé, Désiré Doué recebeu livre e marcou o segundo gol francês. A princípio, o lance gerou dúvidas sobre um possível impedimento, mas a checagem do VAR confirmou a validade do gol. Depois de virar o placar, o PSG conseguiu equilibrar a partida, controlou as ações do Aston Villa nos minutos finais e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a vitória por 2 a 1, o bicampeonato consecutivo da Supercopa da Uefa e mais um título internacional.
Veja os gols
Brian Madjo is crazy!!!— Nuel (@LfcNuel) August 12, 2026
Bro missed 2 big chances in 5 minutes against PSG and chose to score this banger instead of diving for a penalty.
He's only 17. This is insane!!!!! pic.twitter.com/9vTTHd8wtv
Ficha técnica de PSG x Aston Villa
PSG 0 x 0 Aston Villa
🏆 Supercopa da Uefa 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria
🥅 Gols: (PSG) Kvaratskhelia, 20' 1T° (1x0) - (AVL) Madjo, 45' 1T° (1x1) - (PSG) D. Doué, 16' 2T° (2x1)
🟨 Cartões amarelos: (AVL) P.Torres, João Gomes e McGinn
👮 Arbitragem: Omar Artan (Somália), Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti) e Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Quênia) e Marco Di Bello (Itália)
Escalações de PSG e Aston Villa
🔵 PSG
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaïre-Emery; Akliouche, Doué e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
🟣 Aston Villa
Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; João Gomes, Kamara, McGinn e Buendía; G. Hemmings e B. Madjo.
Técnico: Unai Emery.
Brasileiros em campo na Supercopa da Uefa
Entre os brasileiros em campo, João Gomes teve uma atuação apagada pelo Aston Villa. Recém-chegado ao clube, o volante recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo e acabou substituído no meio da segunda etapa. Alysson, por sua vez, entrou quando o placar já estava em 2 a 1 para o PSG e teve pouco mais de 20 minutos em campo, sem tempo suficiente para mudar o cenário da partida. Do lado francês, Marquinhos voltou a levantar um troféu como capitão e líder do PSG, mantendo a rotina de sair campeão em grandes decisões pelo clube.
Todos os campeões da Supercopa da Uefa
|Campeão
|Anos dos títulos
Real Madrid
2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024
Milan
1989, 1990, 1994, 2003, 2007
Barcelona
1992, 1997, 2009, 2011, 2015
Liverpool
1977, 2001, 2005, 2019
Atlético de Madrid
2010, 2012, 2018
PSG
2025 e 2026
Ajax
1973, 1995
Anderlecht
1976, 1978
Bayern de Munique
2013, 2020
Chelsea
1998, 2021
Juventus
1984, 1996
Valencia
1980, 2004
Porto
1987
Nottingham Forest
1979
Aston Villa
1982
Aberdeen
1983
Steaua Bucareste
1986
Mechelen
1988
Parma
1993
Lazio
1999
Galatasaray
2000
Sevilla
2006
Zenit
2008
Manchester United
1991
Manchester City
2023
Quem são os maiores campeões da Supercopa da Uefa?
- 6 TÍTULOS - Real Madrid (ESP)
- 5 TÍTULOS - Barcelona (ESP), Milan (ITA)
- 4 TÍTULOS - Liverpool (ING)
- 3 TÍTULOS - Atlético de Madrid (ESP)
- 2 TÍTULOS - PSG (FRA)* Chelsea (ING), Ajax (HOL), Anderlecht (BEL), Valencia (ESP) e Juventus (ITA)
- 1 TÍTULO - Sevilla (ESP), Porto (PORT), Manchester United (ING), Dínamo de Kiev (UA), Nottingham Forest (ING), Aston Villa (ING), Aberdeen (GBR), Steaua Bucareste (RO), KV Mechelen (BEL), Parma (ITA), Lazio (ITA), Galatasaray (TUR), Manchester City (ING) e Zenit (RUS)
O que vem por aí para PSG e Aston Villa
Após a disputa da Supercopa da Uefa, PSG e Aston Villa voltam a campo em compromissos distintos. O PSG enfrenta o Lens no domingo (16), às 15h45 (de Brasília), pelo Trophée des Champions. Já o Aston Villa encara o Borussia Mönchengladbach no sábado (15), às 10h30 (de Brasília), em amistoso internacional.
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