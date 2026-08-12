LaLiga implementa bola tecnológica em todos os jogos da temporada 2026/27; entenda Recurso com sensor interno começa a rodar neste sábado (15) para otimizar decisões de arbitragem

A LaLiga se tornará a primeira liga profissional de futebol do mundo a implementar a tecnologia Connected Ball em 100% das suas partidas a partir da temporada 2026/27, que começa neste sábado (15). A inovação busca aumentar a precisão das decisões de arbitragem e criar novas entregas de dados para as transmissões audiovisuais.

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Desenvolvida pela Puma em parceria com a Kinexon e em coordenação com o Comitê Técnico de Árbitros (CTA), a tecnologia conta com um sensor de radiofrequência instalado no interior da bola oficial. O dispositivo transmite informações em tempo real sobre a localização do objeto e o momento preciso de cada contato para uma rede de cerca de 12 antenas distribuídas pelos estádios.

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A solução atua em conjunto com o VAR e o sistema de impedimento semi-automatizado (SAOT). Segundo a entidade, testes e validações com jogadores confirmaram que a presença do sensor interno não altera o peso, a trajetória, o equilíbrio ou o desempenho da bola em relação ao modelo comum.

Impacto na arbitragem e o sinal de "batimento cardíaco"

Ao identificar o milissegundo exato do impacto entre o jogador e a bola, o sistema reduz a incerteza em lances de interpretação. A tecnologia gera um sinal visual de "batimento cardíaco", que determina o frame preciso do toque para auxiliar os árbitros em marcações de impedimento, toques de mão, desvios e saídas pela linha de fundo.

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Para assegurar a aplicação uniforme da ferramenta em todos os estádios, o CTA preparou um programa de treinamento voltado aos árbitros de campo e operadores de VAR antes do início do campeonato.

Transmissão audiovisual e a camada de dados

Além do apoio às decisões da arbitragem, a Connected Ball dará origem ao xBALL, a nova camada oficial de dados do campeonato espanhol. A novidade permitirá a exibição de métricas em tempo real durante as transmissões oficiais, como a velocidade exata dos chutes, o índice de rotação da bola e gráficos de trajetória.

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Essas informações serão integradas ao sinal internacional oferecido às emissoras licenciadas e a plataformas digitais de segunda tela, abrindo novas frentes de engajamento com o público.

Protocolo de operação e expansão do projeto

A operação terá um protocolo estrito de logística e segurança. Cada partida contará com 14 bolas conectadas à disposição, uma em jogo, uma sob responsabilidade do quarto árbitro e 12 posicionadas no sistema multibolas ao redor do gramado. Os equipamentos passarão por processos de carregamento e validação antes do apito inicial e serão utilizados exclusivamente nos confrontos oficiais, ficando fora dos aquecimentos.

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O projeto estreará na elite do futebol espanhol no ciclo 2026/27. A intenção da entidade é expandir a tecnologia para a LaLiga Hypermotion, a segunda divisão do país, a partir da temporada 2027/28.

Taça da La Liga (Foto: Divulgação/Barcelona)

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