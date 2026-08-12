Chelsea define prazo para City apresentar oferta por Enzo Fernández Clube inglês determina sexta-feira como limite para receber oferta pelo meio-campista argentino

O Chelsea estabeleceu até as 17h da próxima sexta-feira (14) para que o Manchester City apresente uma proposta de 120 milhões de libras pelo meio-campista Enzo Fernández. Segundo o "The Athletic", o clube londrino informou que, caso a avaliação não seja atingida dentro do prazo, o jogador não será negociado nesta janela de transferências.

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O prazo foi comunicado ao Manchester City e aos representantes de Enzo Fernández. Segundo o Chelsea, o valor estipulado pelo argentino já havia sido informado ao empresário do jogador desde maio.

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O Manchester City tem interesse em contratar o meio-campista e considera o argentino um dos principais alvos para a temporada. No entanto, a avaliação de 120 milhões de libras é considerada alta pelo clube, que pode tentar reduzir o valor antes de apresentar uma oferta.

Enzo Fernández em ação pelo Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Chelsea quer encerrar indefinição

A decisão do Chelsea de estabelecer um prazo ocorre a menos de duas semanas do início da temporada. O clube não quer prolongar as negociações durante o restante da janela e pretende evitar uma possível busca por reposição em cima da hora.

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O técnico Xabi Alonso conversou com Enzo Fernández desde que assumiu o comando da equipe e conta com o argentino para a temporada. O Chelsea também está disposto a reintegrar o jogador após os acontecimentos do fim da última temporada.

Apesar do interesse do City, outros clubes que disputarão a Champions League também monitoram o meio-campista. A quantidade de equipes com condições de pagar os valor estabelecido, porém, é limitada. O jogador nunca afirmou publicamente que deseja deixar o Chelsea.

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Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)

City considera Enzo como prioridade

O Manchester City identificou Enzo Fernández como um dos principais alvos antes mesmo do fim da temporada passada. O clube está determinado a reforçar o elenco e vê o argentino como uma das opções prioritárias para o meio-campo.

A movimentação ganhou força após a possibilidade de Rodri e Tijjani Reijnders deixarem o clube. Enzo, porém, não é considerado um substituto direto de Rodri, já que exerce uma função diferente no meio-campo. Caso não consiga contratar o argentino, o Manchester City possui outras alternativas para a posição. Ainda assim, Enzo é tratado como a primeira opção.

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Enzo Maresca observa amistoso de pré-temporada do Manchester City da área técnica (Foto: Divulgação)

Chelsea tem alternativas, mas reposição seria difícil

Se Enzo Fernández deixar o clube, Xabi Alonso terá outras opções para o meio-campo. Atualmente, o treinador conta com Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo, Jordan Henderson, Valentín Barco e Reece James. O Chelsea também já demonstrou interesse em outros jogadores. O clube teve uma proposta de 64 milhões de libras recusada pelo Bournemouth por Alex Scott durante a atual janela.

A saída de Enzo, entretanto, poderia dificultar uma reposição imediata. Além do pouco tempo restante na janela, os clubes vendedores poderiam elevar os valores pedidos diante da possibilidade de o Chelsea receber o valor esperado pela negociação.

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Henderson apresentado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Enzo foi importante na última temporada

A permanência do argentino também é considerada positiva pelo Chelsea pelo desempenho apresentado na última temporada. Enzo Fernández marcou 15 gols, número inferior apenas aos 20 de João Pedro entre os jogadores do clube.

Mesmo atuando em uma posição mais recuada, o meio-campista terminou a temporada como um dos principais goleadores da equipe. O Chelsea entende que o trabalho com Xabi Alonso pode contribuir para uma evolução do jogador.

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O futuro de Enzo Fernández, portanto, deve ser definido até sexta-feira. Caso o Manchester City não apresente a proposta dentro do prazo estabelecido, o argentino permanecerá no Chelsea para a temporada 2026/27.

Enzo Fernández em ação pelo Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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