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Atitude de torcedor em PSG x Aston Villa choca web: 'De fora'

Confronto acontece pela final da Supercopa da UEFA

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:11
Atualizado há 29 minutos
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PSG x Aston Villa pela Supercopa da UEFA
PSG x Aston Villa pela Supercopa da UEFA (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A final da Supercopa da UEFA acontece nesta quarta-feira (12), na Áustria, entre PSG e Aston Villa. O primeiro tempo da decisão terminou em um empate por 1 a 1, que levou os torcedores presentes no estádio à loucura.

➡️ Veja gols em PSG x Aston Villa: Kvaratskhelia abre o placar e Madjo

Durante a comemoração do gol de empate do Aston Villa, marcado por Brian Madjo aos 44 minutos, um torcedor inglês virou de costas e abaixou as calças. A atitude viralizou rapidamente nas redes sociais.

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A repercussão foi grande. A maioria das reações abordaram a surpresa com o gesto do torcedor. A UEFA rapidamente cortou a imagem da arquibancada. Veja as reações abaixo:

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Como foi PSG X Aston Villa?

Texto por: Igor Reis

Com um início de jogo equilibrado, PSG e Aston Villa pouco criaram nos primeiros minutos. O cenário mudou aos 20 minutos, quando o time francês encaixou um bom ataque e Doué encontrou Kvaratskhelia, que dominou e acertou um belo chute para abrir o placar da final da Supercopa da Uefa. Após o gol, a partida retomou o ritmo inicial, mas o Aston Villa passou a encontrar mais espaços e levou perigo em algumas oportunidades, principalmente após erros do PSG na saída de bola. Em uma delas, Madjo recebeu em boa posição e acertou a trave, na melhor chance dos ingleses até então. Pouco depois, porém, o atacante não desperdiçou: novamente acionado, desta vez na segunda trave, Madjo finalizou com precisão e venceu Safonov para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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Na segunda etapa, o Aston Villa voltou impondo ritmo e criou a primeira boa oportunidade, quando McGinn recebeu de Madjo em contra-ataque, finalizou e parou em boa defesa do goleiro Safonov. O PSG, porém, reagiu e retomou o controle da partida. Em grande passe de DembéléDésiré Doué recebeu livre e marcou o segundo gol francês. A princípio, o lance gerou dúvidas sobre um possível impedimento, mas a checagem do VAR confirmou a validade do gol. Depois de virar o placar, o PSG conseguiu equilibrar a partida, controlou as ações do Aston Villa nos minutos finais e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a vitória por 2 a 1, o bicampeonato consecutivo da Supercopa da Uefa e mais um 

título internacional.

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Doué comemorando de braços abertos e correndo
Doué marcou o segundo gol do PSG na Supercopa da Uefa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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