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Como assistir a Palmeiras e Cerro Porteño no Paramount+?

As equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:49
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Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño
Palmeiras e Cerro se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores 2026 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Palmeiras e Cerro Porteño entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto será disputado no Nubank Parque, em São Paulo, e terá transmissão exclusiva do Paramount+.

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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O confronto marca mais um capítulo da rivalidade entre Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores. As equipes já se enfrentaram 18 vezes pela competição, com dez vitórias do time brasileiro, cinco empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu justamente na atual edição do torneio, ainda na fase de grupos.

+ DM vira dor de cabeça para Abel Ferreira no Palmeiras antes da Libertadores

Palmeiras busca vantagem no jogo de ida

O Palmeiras chega para o confronto com a missão de construir uma vantagem em casa antes da partida de volta. A equipe comandada por Abel Ferreira terá um importante reforço para o duelo: o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, recuperado de uma lesão muscular na coxa.

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O defensor treinou normalmente com o restante do elenco na terça-feira (11) e volta a ficar à disposição após desfalcar o time em três partidas, incluindo os dois confrontos contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Palmeiras ainda conta com desfalques. Bruno Fuchs, em transição física, além de Paulinho e Khellven, com lesões musculares, e Jefté, que passou por cirurgia no joelho, seguem fora.

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Do outro lado, o Cerro Porteño tenta repetir o bom resultado conquistado diante do Palmeiras na fase de grupos e largar na frente no mata-mata. O duelo desta quarta-feira abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, com a decisão do confronto marcada para a partida de volta.

Gómez durante treinamento do Palmeiras
Time do Palmeiras em treino antes da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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