O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (28) Luiza Parreiras como a nova gerente de futebol feminino do clube. A profissional chega para integrar o projeto das Cabulosas após passagem por América-MG e Internacional.

Ela substitui Babi Fonseca, que deixou o clube e acertou com o Grêmio. Em 2026, a Raposa terá calendário cheio, com disputas do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, do Brasileirão Feminino e da Libertadores Feminina — competição inédita na história do futebol feminino do Cruzeiro.

Conheça Luiza Parreiras, nova gerente de futebol feminino do Cruzeiro

Com formação multidisciplinar e trajetória ligada à gestão esportiva, direito desportivo e negócios, Luiza passa a atuar diretamente no planejamento, organização e desenvolvimento do futebol feminino do Cruzeiro.

Luiza Parreiras tem formação em Direito, com atuação na advocacia cível empresarial e especialização em Direito Desportivo e Gestão no Esporte. Ao longo da carreira, acumulou experiências em diferentes frentes do futebol, incluindo participação em projetos de gestão, base, scout e estruturação de departamentos.

Desde agosto de 2024, atuava como gerente executiva de futebol feminino do Internacional após passagem pelo América-MG, onde foi gerente de futebol feminino entre 2023 e 2024, além de ter exercido os cargos de coordenadora e supervisora do departamento entre 2019 e 2023. Antes da atuação direta no futebol, construiu carreira no meio jurídico, com mais de uma década de experiência como advogada e gestora jurídica, coordenando as áreas cível e desportiva em escritórios de Belo Horizonte.

A nova gerente também investiu em capacitação contínua na área esportiva. Possui curso de Gestão Profissional do Esporte, além de formações complementares em finanças, governança, legislação esportiva e administração, o que reforça o perfil técnico e estratégico para a função. No campo acadêmico, soma ainda certificações na área jurídica e fluência em inglês.