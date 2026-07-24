Chelsea acerta contratação de zagueiro francês da Copa do Mundo Zagueiro francês fará exames nesta sexta antes de assinar por cinco temporadas com o clube

O Chelsea chegou a um acordo com o Crystal Palace para contratar o zagueiro Maxence Lacroix. Segundo a Sky Sports, o defensor francês de 26 anos fará exames médicos nesta sexta-feira (24) antes de assinar contrato de cinco temporadas com o clube londrino. A negociação gira em torno de 51 milhões de libras (cerca de R$ 345 milhões).

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Lacroix recebeu autorização do Palace para concluir a transferência após o acerto entre os clubes. Durante as conversas, o Chelsea também abriu espaço para que a equipe londrina discutisse a contratação de um de seus zagueiros disponíveis no mercado, entre eles Axel Disasi, Trevoh Chalobah e Benoit Badiashile, que despertam interesse de outras equipes.

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Destaque no Crystal Palace

O francês chegou ao Crystal Palace em 2024, vindo do Wolfsburg, e disputou 98 partidas pelo clube. Na última temporada, ajudou a equipe a conquistar a FA Cup e a Conference League, consolidando-se como um dos principais nomes do sistema defensivo.

Lacroix é considerado um dos zagueiros mais rápidos da Premier League desde sua chegada ao futebol inglês. Além da velocidade, o defensor se destacou pelo desempenho nos duelos individuais, nas bolas aéreas e no número de rebatidas defensivas.

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Lacroix comemora gol do Crystal Palace sobre o United (Foto: Darren Staples / AFP)

Chelsea reforça defesa

A contratação representa uma exceção na política recente do Chelsea, que, desde 2022, não investia em um jogador de 26 anos ou mais mediante pagamento de taxa de transferência. O clube entende que Lacroix chega em um momento de maturidade da carreira e pode reforçar imediatamente o sistema defensivo.

Enquanto libera o francês, o Crystal Palace segue no mercado em busca de um substituto para a zaga. O clube negociava com Chrislain Matsima, do Augsburg, mas as tratativas esfriaram. Outros nomes monitorados pela diretoria são Charlie Cresswell, Ruben Kluivert e Chibuke Nwaiwu.

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Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

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