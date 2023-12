Titular em oito das dez partidas que atuou pelo Othellos, Lucas se consolidou como uma peça-chave do time cipriota mesmo com pouco tempo de casa. O camisa seis é canhoto e organiza a saída de bola ao lado do compatriota Eduardo Nardini.



