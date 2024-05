Briga entre Flamengo, Fluminense e Vasco pelo Maracanã pode terminar nesta quarta; entenda a situação

Maracanã é alvo de disputa em licitação (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 10:46 • Rio de Janeiro (RJ)

A briga entre a dupla Flamengo e Fluminense e o Vasco da Gama pelo controle do Maracanã chega ao fim nesta quarta-feira (8). O Governo do Estado do Rio de Janeiro irá abrir as propostas financeiras dos consórcios Fla-Flu e Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre) e revelar quem conseguiu a maior ponutação no processo de licitação, que já dura oito meses.



Segundo informações do portal "ge", a dupla Fla-Flu já é a virtual vencedora da disputa. Com 117 pontos na proposta técnica, o consórcio de Flamengo e Fluminense não pode mais ser alcançado pelo concorrente. Vasco e WTorre até conseguiram aumentar sua pontuação de 81 para 85 na terça-feira (7), mas não foi o suficiente para brigar com os rivais.

No entanto, apesar dos envelopes serem abertos nesta quarta, o vencedor da disputa pela concessão do estádio pode não ser confirmado ainda. Isso porque o processo prevê um prazo para possíveis recursos e impugnações, o que pode adiar o anúncio oficial do consórcio que irá gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. Também de acordo com o "ge", o Maracanã Para Todos tentou o adiamento da cerimônia na Justiça, mas não teve sucesso; a expectativa é de que Vasco e WTorre não reconheçam a derrota no envento.

Na abertura das propostas financeiras, a maior oferta ganha 125 pontos, enquanto a segunda leva 115, com peso de 40%; os outros 60% são da proposta técnica. Desta forma, não há mais chances de Flamengo e Fluminense serem ultrapassados pela dupla concorrente.

Flamengo e Fluminense disputam juntos o controle do Maracanã contra o Vasco da Gama (Foto: Mariana Sá / LANCEPRESS!)