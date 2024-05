Celtics na frente! Confira como estão as semifinais dos playoffs da NBA

Tatum durante disputa de bola (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 01:54 • São Paulo (SP)

Em dois confrontos válidos pela semifinais das conferências leste e oeste, os favoritos Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, que foram líderes da temporada da NBA, predominaram e rumaram cada um para sua primeira vitória na atual fase dos playoffs. Confira como foram os jogos e como estão os playoffs da NBA!

Boston Celtics 120 x 95 Cleveland Cavaliers

Do lado dos Cavaliers, apenas Donovan Mitchell fez grande partida. De resto, houve um atropelo dos Celtas durante grande parte do confronto e, assim, eles abriram o placar da série. O destaque ficou para Jaylen Brown, cestinha do Celtics, que anotou 32 pontos.

Oklahoma City Thunder 117 x 95 Dallas Mavericks

Apesar de haver uma elasticidade no placar, isso não reflete como foi o desenrolar do jogo. O duelo foi acirrado mesmo com Shai Gilgeous-Alexander brilhando nos primeiros quartos. Contudo, na última fatia do confronto o time desembestou a marcar pontos e abriu a vantagem na série contra o Dallas Mavericks, que contou com um Kyrie Irving bastante participativo, mas um Luka Doncic pouco inspirado.

Boston Celtics sai na frente nas semis dos playoffs da NBA (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)