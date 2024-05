Mbappé recebe nota vergonhosa de jornal francês após eliminação

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 09:51 • Paris (FRA)

Mbappé se despediu da sua última dança na Champions League pelo PSG e passou em branco na decisão contra o Borussia Dortmund, desta terça (7). O camisa 7 foi bastante criticado pela imprensa francesa por conta da atuação, rendendo ao jogador uma nota 2 do jornal 'L’Equipe' na partida, assim como Dembélé. Ele também foi o mais mal avaliado do jornal 'Le Parisien', com uma nota 3,5.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como descreveu o 'L’Equipe', sua última partida na Champions League com o PSG pareceu um 'pesadelo', já que o craque do time parisiense e estrela da Seleção Francesa foi anulado nos 180 minutos nos duelos com o zagueiro Hummels, eleito o melhor jogador das duas partidas, e autor do gol que sacramentou a classificação dos Aurinegros.

- Estamos decepcionados. Queríamos muito chegar na final. Mas isso é a Champions. É preciso ter muita precisão dentro da área, eles conseguiram ser mais precisos que a gente - disse Mbappé, após a partida.

O enredo dos jogos foi parecido e a equipe francesa encerrou sua participação na competição com uma marca histórica: o primeiro time a acertar quatro bolas trave em um mesmo jogo de mata-mata da Champions.

Em 7 anos vestindo a camisa do PSG, Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 255 gols, mas assim como outros craques que atuaram na capital francesa, não conseguiu cumprir sua maior obsessão: conquistar a Liga dos Campeões, e com as milhares de decepções e bilhões investidos, o sonho parece estar ainda mais distante.

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O contrato do atacante de 25 anos se encerra em junho, ao final da temporada, e tem o destino praticamente definido de ingressar ao Real Madrid, reforçar o ataque dos Blancos ao lado de Vini Jr, Rodrygo e Bellingham.