Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/05/2024 - 13:17 • Miami (EUA)

O chefe da McLaren, Andrea Stella, não ficou satisfeito apenas com a vitória de Lando Norris no GP de Miami de Fórmula 1, no último fim de semana, mas também com o desempenho de Oscar Piastri, o outro piloto da equipe.

Para Stella, apesar do incidente ocorrido com Carlos Sainz — que tirou Piastri da disputa por pontos —, o ritmo do piloto australiano foi bastante empolgante.

— Oscar sai deste fim de semana ainda mais consciente de seus pontos fortes como piloto. De certa forma, já sabíamos o quão rápido ele é em uma volta única, considerando que ele não tinha o pacote de atualizações completo —

— Quero dar o devido crédito a ele. A diferença que ele tinha para Lando na classificação era menor, mesmo sem o pacote de atualizações completo. Ele estava realmente conseguindo um bom desempenho nas voltas rápidas, mesmo com as dificuldades dos pneus macios — completou à revista inglesa Autosport.

As atualizações feitas pelo time de Woking em várias partes do MCL38 e levadas até os EUA fizeram a diferença para Norris, que conseguiu primeira vitória depois de cinco anos na F1. Já o carro de Oscar não estava com todas as modificações, mas também melhorou o desempenho na pista.

— Oscar sai dessa corrida provando que também é um piloto de equipe. Quando eu disse: ‘Oscar, vamos dar os sidepods e o assoalho para o Lando’, ele não ficou muito feliz. Mas em nenhum momento ele dificultou essa decisão. Em nenhum momento ele disse ‘ah, mas por quê’? Ele entendeu o raciocínio e apoiou imediatamente. Por isso, acho que ele saiu com muitos pontos —

— Ele teve um desempenho, novamente, muito forte. Lando disse algo sobre isso antes. Ele disse que, ao ver Oscar ultrapassar uma Ferrari, pensou: ‘uau, realmente estamos bem hoje’. Portanto, foi uma boa notícia para o próprio Lando — completou o engenheiro.

Embora Sainz tenha sido penalizado em cinco segundos pelo incidente que obrigou Oscar a trocar a asa dianteira e ficar fora da zona de pontuação, Stella considerou um incidente de corrida.

— Ele [Sainz] estava um pouco atrasado na frenagem, mas acho que foi um incidente de corrida. Não diminui nada do fim de semana que Oscar conseguiu fazer — concluiu.

A Fórmula 1 retorna de 17 a 19 de maio com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento e das demais etapas do campeonato.