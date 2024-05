Franco Romero acerta soco no rosto de Paulo Diaz. (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 12:21 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/05/2024 - 13:41

Na última terça-feira (7), Nacional e River Plate se enfrentaram pela quarta rodada da Libertadores em jogo que ficou marcado por entrada violenta, pancadaria e polêmicas de arbitragem.

O juiz responsável pela partida que se encerrou em 2 a 2, foi Anderson Daronco: árbitro brasileiro conhecido por sua arbitragem polêmica. No jogo, sua decisão dividiu opiniões após ignorar uma entrada absurda do zagueiro Leandro Lozano, do Nacional, em Rodrigo Aliendro, do River Plate.

Daronco foi chamado pelo VAR para rever a entrada e manteve sua decisão de campo, advertindo o zagueiro somente com um cartão amarelo. Depois da jogada, uma grande briga generalizada tomou conta da partida e após outro lance polêmico, o árbitro foi chamado novamente para análise no VAR.

Pelas câmeras do árbitro de vídeo é possível ver a imagem de Franco Romero, do Nacional, atingindo Paulo Díaz, do River Plate, com um soco no rosto. Daronco analisou as imagens no vídeo e optou por advertir o jogador do Nacional, somente com um cartão amarelo.

Após a partida, o zagueiro Diego Polenta, capitão do Nacional, parabenizou o árbitro brasileiro pela atuação e disse:

-Temos de parabenizar o árbitro que também os deixou jogar. Isso é futebol, deixe-os jogar, é a Copa Libertadores…. Essa é a Copa Libertadores e essa é a beleza do futebol também, porque é disso que se trata -

-Tem músculo, mas o respeito porque é um dos melhores da América - completou.

O treinador do Nacional também parabenizou a arbitragem de Daronco por ‘ser como nas velhas copas’.

- O segundo tempo foi um jogo de copa à moda antiga, com tumultos, brigas e chegadas firmes de ambas as equipes. O jogo foi disputado com muita força e paixão - completou Álvaro Recoba.

