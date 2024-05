Entenda a crise no Flamengo em cinco atos

Torcedores do Flamengo querem a saída de Tite (Foto: Javier Torres/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu na Libertadores e se afundou ainda mais numa profunda crise nesta temporada. A turbulência tem como motivo os resultados e desempenho da equipe, que tem um alto investimento. Mas como tudo começou? Entenda abaixo em cinco atos.

ESTREIA NA LIBERTADORES

O Flamengo deixou escapar a vitória na estreia diante do Millonarios. O Rubro-Negro, que jogou com um a mais, entrou em campo com um time alternativo. Isso porque o técnico Tite poupou os principais jogadores para a final do Campeonato Carioca.

Flamengo empatou na estreia da Libertadores (Foto: Raul Arboleda/AFP)

COMEÇO DECEPCIONANTE NO BRASILEIRÃO

Apesar de ter vencido o Atlético-GO na estreia do Brasileirão, o Flamengo foi alvo de críticas pelo desempenho em campo. O Rubro-Negro também jogou com um a mais e sofreu para derrotar o Dragão.

Flamengo venceu, mas não convenceu contra o Atlético-GO (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

DERROTA NA ALTITUDE

Tite também poupou os principais jogadores para enfrentar o Bolívar, na altitude de La Paz, na Bolívia. O Flamengo saiu atrás no placar logo no início da partida, buscou o empate e, ao final, sofreu o desempate.

Bolívar superou o Flamengo na altitude (Foto: Aizar/Raldes/AFP)

PÉSSIMA ATUAÇÃO EM CLÁSSICO

O Flamengo foi anulado pelo Botafogo no primeiro clássico entre as equipes no Brasileirão. O Rubro-Negro sequer chutou ao gol do goleiro John, o que revoltou os torcedores que começaram a pedir a saída de Tite.

Luiz Henrique, que foi alvo do Flamengo, abriu o placar no clássico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

"QUAL A DESCULPA?"

Essa foi a pergunta que os rubro-negros fariam ao técnico Tite após a derrota para o Palestino. Esta foi mais uma partida que o Flamengo mal ofereceu perigo ao gol adversário.

Flamengo está fora da zona de classificação às oitavas da Libertadores (Foto: Javier Torres/AFP)

O próximo desafio do Flamengo será pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Corinthians às 16h deste sábado, no Maracanã.