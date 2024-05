Jô inicia preparação para duelo contra o Santos após deixar cadeia

Jô durante treinamento do Amazonas (Foto: Jadison Sampaio/Amazonas FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 13:19 • São Paulo (SP) • Atualizada em 08/05/2024 - 14:49

Liberado da cadeia na última terça-feira (7), Jô retornou para Manaus no mesmo dia e será reintegrado ao elenco do Amazonas, que se prepara para a partida contra o Santos, válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação do retorno do jogador, preso na segunda-feira (6) momentos antes do duelo contra a Ponte Preta, foi divulgada pelo clube.

- O Amazonas FC informa que o atacante Jô foi liberado nesta tarde, após receber alvará de soltura, e retorna a Manaus na noite desta terça-feira (7). Na quarta, ele se reapresenta com o elenco e inicia a preparação para o duelo diante do Santos-SP, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B - diz a nota divulgada pelo Amazonas.

O atacante foi preso em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia. Jô permaneceu a noite na cadeia e foi liberado por volta das 17h (de Brasília), após a justiça acatar o pedido da defesa do atleta. De acordo com Rafaela Mendonça, advogada que atua no caso, "havia divergências nos valores, mas que foram solucionadas".

O processo que resultou na prisão de Jô corre em segredo de justiça pois envolve um menor de idade. O atacante possui oito filho, sendo seis deles fora do casamento.

Jô deixou a aposentadoria para acertar com o Amazonas no início deste ano (Foto: Marcos Junior / AGIF)