Thierry Henry elogia Mbappé: ‘Melhor da história’

Mbappé é o maior artilheiro do 255 gols pelo PSG(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 12:02 • Paris (FRA)

Mesmo após Kylian Mbappé passar em branco na eliminação do PSG para o Borussia Dortmund na Champions League, Thierry Henry fez questão de exaltar o atacante e sua importância no clube parisiense. O ex-jogador e campeão do mundo com a França em 1998 deu a declaração no canal CBS Sports, onde é comentarista, logo após a partida.

- Ele (Mbappé) é o melhor jogador da história do PSG para mim. Com o impacto que teve e está tendo no mundo, o que está fazendo e tem feito em Paris, ele sairá como o melhor jogador da história do clube - disse Henry, no canal CBS Sports.

O atacante de 25 anos não conseguiu furar o bloqueio dos Aurinegros, levando duas finalizações à trave e colocando um ponto final na tentativa de conquistar o título inédito da Liga dos Campeões. Por conta disso, o francês sofreu com muitas críticas da imprensa francesa, colocando a atuação como 'vergonhosa'.

Mbappé, em 7 temporadas vestindo a camisa do PSG, conquistou títulos, atuou em 306 partidas, marcando 255 gols e 108 assistências, sendo apenas nessa temporada, 43 tentos em 46 jogos. Além disso, o jogador entrou no top 10 maiores artilheiros da Champions League ao eliminar o Barcelona na fase anterior.

(Foto: MIGUEL MEDINA / AFP)

Com a eliminação na semifinal, o Paris Saint-Germain vai terminar mais uma temporada sem a competição europeia sendo esta a última de Mbappé, já que o atual campeão francês não conta com o atleta após o término da temporada, indo em direção ao Real Madrid, para reforçar o ataque do clube da capital espanhola.