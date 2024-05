(Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Publicada em 08/05/2024 - 09:51

Preterido pela diretoria do Santos após o término do Campeonato Paulista, Morelos pode receber uma sequência como titular pela primeira vez desde que foi contratado pelo clube, em setembro do ano passado.

Com uma lesão na coxa esquerda, Julio Furch ficará afastado por tempo indeterminado e não tem prazo de retorno para reforçar o Santos na Série B. Assim, Morelos irá disputar posição com Willian Bigode, que retornou de lesão e ganhou minutos contra o Guarani.

Tanto a diretoria quanto a comissão técnica do Santos não ficaram satisfeitas com o desempenho apresentado por Morelos durante a disputa do Paulistão. Após o vice-campeonato para o Palmeiras, o Peixe topou negociá-lo, mas encontrou dificuldades no mercado para vendê-lo. O jogador balançou as redes contra o Guarani, mas escutou de Carille que pode render mais.

Morelos chegou ao Santos em 2023, como uma das maiores contratações da temporada. Ele tem vínculo até agosto do ano que vem e aceitou redução salarial para seguir no Peixe, mesmo com uma cláusula contratual que facilitava sua saída em caso de rebaixamento no Brasileirão. A cada gol marcado pelo atacante, ele tem direito a um bônus de R$10 mil, previsto em contrato.

Morelos em ação contra o Palmeiras, na final do Paulistão (Foto: Raul Baretta / Santos FC)