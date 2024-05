António Oliveira busca substituto no Corinthians para ‘jogador mais inteligente que treinou’

(Foto: NORBERTO DUARTE / AFP)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 08/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Quase três semanas após a lesão ligamentar sofrida por Maycon, o técnico António Oliveira ainda busca um substituto para o camisa 7 no Corinthians.

O meio-campo do Corinthians mais uma vez foi o setor que recebeu críticas na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-PAR, pela Libertadores, e António Oliveira ainda não encontrou a formação ideal sem Maycon.

- Temos sido castigados com muitas lesões, principalmente no meio-campo. Temos ausência de opções, uma delas, que era extremamente importante, não retorna nesta temporada. Quero deixar um abraço ao Maycon, é um dos jogadores mais inteligentes que já treinei. Tem um entendimento do jogo muito acima da média, é um jogador com um cultura tática muito grande - revelou o treinador corintiano durante coleitva.

No duelo contra o Nacional, além de Maycon, António Oliveira não contou com Fausto Vera, Rodrigo Garro, Matheus Araújo e Raniele. Sem o quinteto, o treinador português optou por uma formação com Paulinho, Bidon e Biro.

Maycon era um dos pilares de António Oliveira no Timão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

MAYCON SEGUE NO TIMÃO?

O prazo de recuperação para a lesão de Maycon é de nove meses, e como o meia está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk até o final da temporada, o camisa 7 pode não atuar mais pelo clube brasileiro,