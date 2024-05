Copiar Link

Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 14:02 • São Paulo (SP)

Uma das principais revelações das categorias de base do Palmeiras, o meia-atacante Estevão possui um acordo verbal para se tornar jogador do Chelsea, da Inglaterra. As informações do acerto foram divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

A expectativa é que a equipe londrina faça uma proposta de 32 milhões de euros (R$ 175 milhões, na cotação atual) fixos, além de 25 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) em bonificações por metas. No entanto, a oferta oficial ainda não foi enviada ao Verdão.

A ideia da diretoria do Palmeiras é receber o valor líquido da multa rescisória do jogador, fixada em 45 milhões de euros (R$ 245 milhões, na cotação atual). O modelo de negociação é semelhante ao de Endrick, que será jogador do Real Madrid a partir da metade do ano.

À época, o valor total da negociação envolvendo o camisa 9, incluindo bonificações e metas, foi de 72 milhões de euros (R$ 393 milhões). No entanto, 12 milhões de euros (R$ 65 milhões) são referente a valores de impostos arcados pela equipe espanhola.

O Palmeiras busca manter o jogador para o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem, mas a permanência já é considerada muito difícil internamente. Com apenas 17 anos, Estevão só poderá se transferir para o futebol europeu quando completar 18 anos, o que acontecerá em abril de 2025, dois meses antes do início da competição internacional.

